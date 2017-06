Überlingen Überlingen sucht den Super-Trompeter

19 Talente aus der ganzen Welt zeigen beim Bodensee-Musikwettbewerb vom 14. bis 18. Juni ihr Können

Ganz im Zeichen der Trompete steht der fünfte Internationale Bodensee-Musikwettbewerb der Stadt Überlingen in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Überlingen. Er wird von Mittwoch, 14. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, im Museumssaal und Kursaal stattfinden. Ziel des Musikwettbewerbs ist es, junge Musikerinnen und Musiker unter 30 Jahren in ihrer Karriere zu fördern und diese der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Angemeldet haben sich 19 Musiker aus der ganzen Welt, die an einer internationalen Musikhochschule im Hauptfach Trompete studieren oder studiert haben. „Wir können davon ausgehen, dass wir hochtalentierte Musiker bei uns hören werden“, sagte Georg Mais vom Rotary-Club, gleichzeitig Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft, bei der Vorstellung des Musikwettbewerbs im Rathaussaal. Im Jahr 2009 war der Wettbewerb ausgeschrieben für Violoncello, im Jahr 2011 für Viola, 2013 für Violine und vor zwei Jahren für Kontrabass.

Nach der Einschreibung der Teilnehmer am 14. Juni beginnt die erste Runde des Vorspielens am 15. Juni, 13 Uhr, im Museumssaal. Jeder Teilnehmer wird binnen 20 Minuten sein Können zeigen. Die Jury gibt dann bekannt, welche Teilnehmer in die zweite Runde am Freitag ab 13 Uhr im Museumssaal mit einer Zeitsequenz von jeweils 45 Minuten vorspielen dürfen. Im Anschluss daran werden die Preisträger bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit ist bei allen Runden zugelassen, der Eintritt ist frei. „Für Musikliebhaber ein gefundenes Fressen, kostenlos solche Qualität zu hören“, sagt Mais. Das Abschlusskonzert im Rahmen des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen findet am Sonntag, 18.

Juni, 20 Uhr, im Kursaal statt. Auf dem Programm stehen neben dem Trompetenkonzert des Mozart-Zeitgenossen Michael Haydn das Konzert für Trompete D-Dur von Georg Philipp Telemann, dem neben Bach und Händel wohl bedeutendsten deutschen Barock-Komponisten. Desweiteren erklingt von Telemann das Konzert für drei Trompeten D-Dur und von Antonio Vivaldi das Konzert für zwei Trompeten C-Dur. Alle Stücke sind Meisterwerke der Trompetenliteratur. Das von Georg Mais dirigierte Konzert findet unter Mitwirkung des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim sowie der Preisträger statt.

Nach der Auswertung des Publikumsvotums für den Publikumspreis werden die Preise an die Gewinner übergaben. Der erste Preis ist dotiert mit 3000 Euro, gestiftet vom Rotary-Club. Der zweite und dritte Preis, ein Förderpreis der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft, belaufen sich auf 1500 beziehungsweise 1000 Euro. Je 750 Euro wert sind der von der Klinik Buchinger Wilhelmi gestiftete Publikumspreis und der Jürgen-Wilde-Förderpreis. Es handele sich um einen viel beachteten Musikwettbewerb, gab Oberbürgermeister Jan Zeitler bei seiner Begrüßung zu verstehen. „Er ist wichtig für die Kulturarbeit der Stadt Überlingen.“ Mais, künstlerischer Leiter der Veranstaltung, machte darauf aufmerksam, dass sich die Veranstaltung nur dank Sponsoren und Förderer realisieren lasse. „Alle bisherigen Preisträger haben Stellen in Toporchestern erhalten“, machte er deutlich, welchen Stellenwert der Musikwettbewerb genießt.

Hans-Peter Wetzel vom Vorstand der Kulturstiftung des Rotary-Clubs sagte, dass die Rotarier neben ihrem sozialen Engagement auch kulturelle Vorhaben in der Region förderten. Dank der vor zehn Jahren gegründeten Kulturstiftung, einem, wie er sagte, „hochinteressanten Rechtsgebilde“, sei es möglich, den Musikwettbewerb finanziell zu unterstützen. Wetzel wies dabei auch auf Vorteile von Stiftungen hin, „weil sie sich selber gehören“. Jeder, dem die Kultur am Herzen liege, sollte die Stiftung unterstützen, befand er. In diese Kerbe schlug auch Raimund Wilhelmi, künftiger Präsident der Rotarier. Es sei Aufgabe der Bürger, sich diesbezüglich zu engagieren, denn Kultur zöge als Freiwilligenleistung im Aufgabenbereich der Stadt gegenüber der Pflichtaufgabe von sozialen Anliegen stets den Kürzeren.

Zeitplan

Mittwoch, 14. Juni

Karten für das Preisträgerkonzert sind erhältlich in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle, bei der Kur und Touristik Überlingen sowie im Internet unter: ticket.suedkurier.de

Tagsüber: Ankunft der Teilnehmer in Überlingen

18 Uhr: Registrierung und Auslosung der Reihenfolge der ersten Runde im Rathaus, Besprechungszimmer; danach: Begrüßung im Rathaussaal mit einem Umtrunk

Donnerstag, 15. Juni

13 bis 23 Uhr: erste Runde im Museumssaal

Abends: Bekanntgabe der Teilnehmer der zweiten Runde

Freitag, 16. Juni

13 bis 16.45 Uhr: zweite Runde, danach Bekanntgabe der Preisträger

Sonntag, 18. Juni

16 Uhr: Probe mit Orchester im Kursaal

20 Uhr: Abschlusskonzert der Erstplatzierten im Rahmen des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen 2017 im Kursaal; Auswertung des Publikumsvotums für den Publikumspreis, danach Preisübergabe