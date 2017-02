Überlingen / Konstanz Überlingen findet: Konstanzer Intendant Nix wegen Sommertheater zu Unrecht brüskiert

Theater um das Sommertheater Überlingen. Stadt und Förderverein betonen, dass nach wie vor ein Interesse am Stadttheater Konstanz besteht. Doch für 2017 geht Überlingen eine Vereinbarung mit Schauspieler Bernhard Stengele ein.

Es hört sich an wie das Klopfen eines Mannes, der lebendigen Leibes eingesargt wurde, der nun von innen gegen den Deckel klopft und murrt: Dann beerdigt mich halt!

Christoph Nix, der Intendant des Konstanzer Theaters, gibt sich „brüskiert“, wie er in einem Pressetext am Freitag verlauten ließ. „Das Theater ist brüskiert“, schreibt er da, weil die Stadt Überlingen die Kündigung für das Sommertheater nicht dem Theater selbst zustellte, sondern der Stadt Konstanz, dem Theater-Träger. Nix fühlt sich nicht nur brüskiert, sondern undankbar behandelt. Es sei kein guter Stil, wirft er der Stadt Überlingen vor, „wenn den Künstlern nicht einmal damit ein Dank verbunden worden ist“.

Intendant Nix bezieht sich auf einen am 1. Dezember 2016 datierten Brief, in dem Überlingens Baubürgermeister Matthias Längin dem Konstanzer Oberbürgermeister Ulrich Burchardt förmlich mitteilt, was zuvor auf Oberbürgermeister-Ebene schon besprochen wurde: dass Überlingen den Vertrag kündigt. Der Vertrag hatte die Zusage enthalten, jährlich Raum (Kapuzinerkirche) und Geld (60 000 Euro Zuschuss) für den Betrieb des Sommertheaters bereitzustellen. Der erstmals 2003 geschlossene Vertrag verlängerte sich jährlich automatisch um ein Jahr.

Um die Frist zu wahren, musste die Kündigung noch im Dezember raus, und da die vier Tage zuvor bei den OB-Wahlen untergegangene Oberbürgermeisterin in der ersten Dezemberwoche nicht im Rathaus weilte, setzte der Baubürgermeister seinen Servus unter den Schrieb. Derweil gingen fast zwei weitere Monate ins Land, ehe Intendant Nix von dem Schreiben Kenntnis erlangte und (siehe oben) es besagte Reaktion provozierte.

Die Überlinger Stadtverwaltung nimmt die Reaktion des Theaterintendanten „zur Kenntnis“. Heißt so viel wie: Wenn Nix einen Groll hat, dann hat er halt einen Groll. Denn dass die Zusammenarbeit vorerst auf Eis liegt, das muss allen Beteiligten am Bodensee seit Langem bewusst gewesen sein. Auch Nix. Grund ist nicht mangelndes Interesse der Überlinger, sondern der Zwang zum Sparen.

Der Gemeinderat der klammen Stadt Überlingen hatte im Juni 2016 beschlossen, den Zuschuss zu halbieren, auf 30 000 Euro, die damalige Oberbürgermeisterin Becker hatte dies dem Konstanzer Amtskollegen Burchardt noch im Sommer mitgeteilt. Dieser bedauerte und zeigte Verständnis, wie nun die Überlinger Stadtverwaltung auf Anfrage noch einmal bestätigte. Überlingen verweist außerdem darauf, dass zwischen diesem informellen OB-Treffen und der formellen Kündigung im Dezember auf der Theater-Ebene „der Gesprächsfaden nie abgerissen ist“. Gemeint sind die Gespräche zwischen Nix und Förderverein Sommertheater.

Dieser in Überlingen sitzende Verein wurde beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie mit einem geringeren Zuschuss das Sommertheater weitergeführt werden könne. Weil aber Nix zu konstruktiven Gesprächen offenbar nicht willens war, ging der Verein mittlerweile eine Kooperation mit Bernhard Stengele (ehemals Stadttheater Konstanz, zuletzt Theater Gera, hier aber gekündigt) ein. Betontermaßen gibt es diese Zusammenarbeit vorläufig nur für ein Jahr. Denn, und das betonen alle Beteiligten am Nordufer des Bodensees: Das Interesse an Konstanz ist aus ihrer Sicht nach wie vor lebendig.

Die Stadtverwaltung Überlingen schreibt: „Viele Bürger aus Überlingen und Konstanz haben die Aufführungen des Sommertheaters in Überlingen vom ersten Jahr an genossen. Diesem großen Wohlwollen möchten wir uns verpflichtet fühlen, und in konstruktiven Verhandlungen mit dem Theater Konstanz ein neues Konzept für das Sommertheater ab dem Jahr 2018 auf die Beine stellen.“

Und auch auf der anderen Seeseite heißt es von der städtischen Pressestelle: „Es ist schade für beide Städte, da mit dem Sommertheater eine lang gepflegte interkommunale Zusammenarbeit über den See verbunden war. Wir sind für weitere Gespräche offen. Der Konstanzer Bürgermeister Andreas Osner wird zeitnah mit dem neuen Überlinger Oberbürgermeister Kontakt aufnehmen und gemeinsam überlegen, ob und wie es gegebenenfalls ab 2018 weitergehen kann.“

Unterdessen signalisiert das Stadttheater Konstanz zwar weiter Interesse an dem Sommertheater und ist weiter bereit zu kooperieren. Allerdings müsste sich dann einiges ändern, wenn man noch mal zusammenkommen wolle, erklärt Johannes Schmidt, der Referent des Intendanten. Zum einen könne das Theater mit der Hälfte des ursprünglichen Budgets schlecht arbeiten und das Angebot machen, das die Zuschauer gewohnt sind. Zum anderen seien auch Zeichen wünschenswert, dass das Ensemble in Überlingen willkommen sei. „Das“, sagt Schmidt, „hat die Stadt aber zuletzt missen lassen.“

Offenbar gibt es also weiterhin Klärungs- und Gesprächsbedarf über den See hinweg. Der Überlinger Förderverein schreibt: „Nach unserem letzten Gespräch im September 2016 (mit dem Stadttheater, Anm. d. Red.) wurde vereinbart, dass uns das Stadttheater Konstanz zwei Termine für weitere Gespräche vorschlägt. Dies ist bisher nicht erfolgt.“ Man sei in gutem Verhältnis bei der letzten Aufführung des Sommertheaters 2016 auseinander gegangen, empfindet Vorsitzender Thomas-M. Becker. Dabei habe man auch „ausführlich gedankt“.

Sommertheater

Das Sommertheater Überlingen besteht seit elf Jahren. Spielstätte ist die Kapuzinerkirche. Das Theater Konstanz hat in der Zeit 46 Produktionen gespielt und damit annähernd 70 000 Zuschauer erreicht. Gegründet wurde das Sommertheater allerdings 1985 in Meersburg in der Hämmerlefabrik – die später abgerissen wurde. Die Idee dazu hatte der Schriftsteller Martin Walser bei einem Spazierganz mit dem Berliner Dramatiker Rolf Hochhuth.

Der Kündigung durch die Stadt Überlingen ging eine längere Debatte über das finanzielle Engagement der Stadt Überlingen bei dem Projekt voran. Konstanz wollte aber nicht nur mehr Geld, sondern forderte mehr ideeles Engagement. Umgekehrt warf Überlingen dem Theater vor, keine spektakulären Produktionen auf den Weg gebracht zu haben. (sk)