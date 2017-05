Überlingen Überlingen erfüllt sein Gelübde aus 30-jährigem Krieg

Bei herrlichem Frühlingswetter zogen die Gläubigen von Altar zu Altar: Die Prozession hat ihren Ursprung im Jahr 1634.

Die erste Schwedenprozession des Jahres in Überlingen: Stadt und Kirchengemeinde erfüllten am gestrigen Sonntag wieder das Gelöbnis aus dem Jahr 1634, in dem die Überlinger jährliche Prozessionen als Dank für die Bewahrung der Stadt vor Zerstörung im 30-jährigen Krieg gelobten. Nach dem feierlichen Hochamt im Münster schloss sich die Prozession an, die über die Franziskaner-, Aufkircher-, Friedhof-, Hitzler- und Gradebergstraße zurück zum Münster führte. Zur Gestaltung des Prozessionsweges und der Altäre unterwegs waren viele fleißige Helfer im Einsatz, die für die Blumenteppiche und den Blumen schmuck sorgten. Am 9. Juli findet die zweite Prozession statt, bei der im Anschluss auf Hofstatt und Münsterplatz der Schwertletanz aufgeführt wird.