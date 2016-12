Überlingen Trotz Verbot: Überlinger Händler verkaufen Raketen auch an Minderjährige

Im Auftrag des SÜDKURIER sind die beiden 16-jährigen Schülerinnen in Überlingen Geschäften unterwegs, um testweise Feuerwerkskörper zu kaufen. Ihre Ausbeute ist überraschend hoch.

Leuchtende Funken und farbenprächtige Explosionen: Ein Silvester ohne Feuerwerk scheint kaum vorstellbar. Nicht umsonst werden die Geschäfte in den Tagen vor Silvester geradezu überrannt, wenn es um den Kauf von Raketen und Böllern geht. Wie sehr wird in diesem alljährlichen Chaos jedoch Wert auf die Altersbegrenzung gelegt? Laut Sprengstoffverordnung dürfen Feuerwerkskörper der Klasse II (siehe unten) nicht an Minderjährige verkauft werden.

Anna Reiter und Cosima Nagel, zwei 16-jährige Schülerinnen aus Überlingen, machten sich dennoch auf in die Geschäfte – um im Auftrag des SÜDKURIER die reale Umsetzung dieser Verordnung zu überprüfen. Diesen Test gab es vor 17 Jahren schon einmal: Im Dezember 1999 schickte der SÜDKURIER zwei minderjährige Testkäufer in die Geschäfte, mit vollen Tüten kehrten die beiden Schüler damals zurück. Haben sich die Zeiten und Kontrollen in der Zwischenzeit verändert?

Sehr skeptisch machen sich die beiden Schülerinnen auf den Weg. "Ich glaube, heutzutage wird da viel strenger drauf geachtet als früher", meint Cosima Nagel. Vor allem der Alkoholverkauf werde in den Überlinger Geschäften in der Regel sehr gewissenhaft kontrolliert. "Oft werden doch sogar noch 20-Jährige beim Sekt kaufen nach dem Ausweis gefragt."

Um so größer ist die Überraschung, als man ihnen bereits im ersten Laden eine Packung Kracher verkauft. "Das hätte ich nicht gedacht", meint Anna Reiter, die auf die Bitte nach dem Ausweis bereits gefasst war. Erstaunt wird erst einmal nachgeschaut, ob die kleine Packung Feuerwerkskörper tatsächlich erst ab 18 verkauft werden darf. Und tatsächlich: Dort steht die Anordnung schwarz auf rot.

Auch im nächsten Geschäft wird eine auffällig große Packung Raketen kommentarlos über das Band geschoben. Das Plakat, welches ausdrücklich darauf hinweist, dass Feuerwerkskörper in diesem Geschäft erst ab 18 Jahren verkauft werden, wird an der Kasse geflissentlich ignoriert. "Ich hab fast schon Mitleid", bedauert Cosima Nagel, als die beiden mit den Feuerwerkskörpern das Geschäft verlassen.

In einem größeren Supermarkt werden die beiden Schülerinnen schon mutiger und versuchen ihr Glück gleich zweimal, an zwei unterschiedlichen Kassen: Während die große Packung mit buntem Raketenmix an der einen Kasse kommentarlos verkauft wird, fragt man die Schülerinnen an der nächsten Kasse gewissenhaft nach ihrem Ausweis. Als der Verkäufer von dem Testkauf erfährt, ist er erleichtert: "Schreiben sie, dass ich den Test bestanden hab", meint er mit einem Augenzwinkern.

Auch im „Thomas Philipps“ werden die beiden 16-Jährigen in ihrem Kaufrausch gestoppt: Vorschriftsmäßig verlangt der Verkäufer den Ausweis. Die beiden Testkäuferinnen müssen den Laden ohne Böller und Raketen verlassen.

Das Ergebnis ist dennoch erschreckend: Nur zwei von fünf Kassierern erkundigten sich nach dem Alter der beiden Schülerinnen, die eigentlich noch zwei Jahre warten müssen, um legal Feuerwerkskörper kaufen zu dürfen. Es scheint als habe sich seit 1999 in dieser Hinsicht nicht viel geändert: Damals gab es in sechs von elf zufällig ausgewählten Geschäften keine Probleme beim Böller- und Raketenkauf.

Feuerwerksklassen

Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist grundsätzlich nur zum Jahreswechsel erlaubt. In besonderen Ausnahmefällen kann eine Genehmigung auch außerhalb der Silvester-Knallerei erteilt werden. Pyrotechnische Gegenstände werden in vier Klassen eingeteilt: