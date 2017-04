Überlingen Treppenhaus für neues Familienzentrum verändert Sicht auf die Altstadt

Um im neuen Familienzentrum einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, war eine Lösung außerhalb des Gebäudes nötig: An das Kulturdenkmal wurde ein Treppenhaus angebaut. Der neue Gebäudeteil verändert den Blick auf die Altstadt. Stadt und Gemeinderäte sind mit Ergebnis zufrieden und auch das Landesdenkmalamt sieht keine starke Beeinträchtigung.

Überlingen hat einen neuen Turm. Einen Treppenturm, denn das Wort Treppenhaus scheint in diesem Zusammenhang wortwörtlich zu kurz gegriffen. Von Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und Wiestorschule kommend zeigt sich dem Betrachter ein neues Bild der Altstadt-Silhouette und verstellt den Blick auf Teile derselben.

Wie das aus städtebaulicher Sicht, aber vor allem unter dem strengen Blick des Landesdenkmalamtes möglich war, bewegt die Gemüter. Der Treppenturm, also das Gebäude, in dem die barrierefreien Aufgänge zum neuen Familienzentrum untergebracht sind, ragt hoch neben dem historischen Gebäude – einem Kulturdenkmal – auf. Noch im Rohbau ist die laut Stadtverwaltung vier Meter hohe Mauer, die sich dann, wie auf der Bauskizze zu sehen, direkt vor dem Gebäude befinden wird.

Gestalterisch wurde das Konzept in mehreren verschiedenen Varianten erarbeitet, beteiligt waren Entwurfsplaner, der Bürgermeister, Gemeinderat und Bauausschuss. Das gesamte Projekt wurde in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt begleitet, teilt Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt Überlingen, mit: "Eines der wichtigsten Ziele bei diesem Projekt war eine barrierefreie Erschließung des Gebäudes. Die Größe des angebauten Treppenhauses ist aufgrund der Einhaltung der Vorschriften festgelegt und notwendig." Neben einem Treppenhaus wird es auch einen Aufzug im Anbau geben.

Landesdenkmalamt eingebunden

Katja Lumpp, Pressesprecherin für das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, bestätigt, dass das Landesdenkmalamt in das Verfahren eingebunden war. In einer Mitteilung an den SÜDKURIER schreibt sie: "Die jetzige Lösung wurde nach intensiven Diskussionen gefunden, die zum Teil auch öffentlich im Gemeinderat geführt wurden." Aus Sicht der Behörde sei der Betonanbau "im Prinzip additiv", also beigefügt, und reversibel, sprich umkehrbar. Er greife nicht tief in die Bausubstanz des Kulturdenkmals ein und beeinträchtige das Stadtbild "nicht erheblich". Im Übrigen sei eine Mauer vor dem Gebäude – sie soll vier Meter hoch werden (Bauskizze) – ja noch im Bau. Lumpp meint, dass eine gelungene Lösung für die zukünftige Nutzung des Gebäudes gefunden wurde, in dem "die über 100-jährige Tradition als sozialer und karitativer Treffpunkt Überlingens fortgeführt werden" könne.

Auch die im Bauausschuss vertretenen Gemeinderäte sehen die Sanierung des alten Fachwerkhauses in Kombination mit dem Betonanbau überwiegend positiv beziehungsweise als guten Kompromiss zwischen Funktionalität und Optik. "Aufgrund mangelnder Alternativen ist das in Ordnung so", schreibt etwa Bernadette Siemensmeyer von LBU/Grüne. Roland Biniossek, Die Linke, meint: "Das Gesamtensemble finde ich persönlich sehr gelungen und ich freue mich für alle Nutzer."

Bis die ersten Nutzer nach mehr als vier Jahren Bauzeit und einer Kostensteigerung von 3 auf knapp 7 Millionen Euro in das neue Familienzentrum einziehen werden, sind es nur noch wenige Tage. Der Umzug des Kindergartens St. Angelus ist nach mehreren Verschiebungen nun für den 18. April geplant. Ein Termin für den Einzug des Familientreffs ist hingegen noch offen.

Langer Weg

Erste Ideen zum Familienzentrum waren im Jahr 2008 konkretisiert, die Kosten damals auf 3 Millionen Euro gedeckelt worden. Ein erster Spatenstich erfolgte bereits 2012. Doch wechselte die Stadt 2014 das Planungsbüro und beauftragte das Architekturbüro Gruber aus Bad Saulgau mit dem Vorhaben, das nun mit Gesamtkosten von 6,79 Millionen Euro kurz vor dem Abschluss steht. Auch der Wechsel des Architekturbüros wirkte sich auf die Kosten aus. Knapp die Hälfte der Kosten kann über Fördermittel finanziert werden.

Um das Familienzentrum realisieren zu können, war i 2006 das Sanierungsgebiet Altstadt III Nord eingerichtet worden. Davon profitierten auch andere öffentliche und private Vorhaben. Unter anderem gehörte auch die Sanierung der Spitalgasse und des Olberplatzes dazu und wurde aus dem Landesprogramm bezuschusst. (hpw)

Kontrollierte Aufbruchstimmung

Gut, dass Mirijam Geiger-Riess, die alte und neue Vorsitzende des Familientreffs Kunkelhaus, eine bestens ausgebildete Psychologin ist. So fiel es ihr leichter, mit viel Empathie die hohen Erwartungen der Vereinsmitglieder an das neue Familienzentrum schonend zu dämpfen und zugleich Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Stadt zu nehmen. Neben Oberbürgermeister Jan Zeitler, der quasi seinen Antrittsbesuch machte, waren von der Stadtverwaltung auch Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger und Sachgebietsleiterin Adelheid Hug vertreten. Die Runde komplett machte Simone Schilling, die Leiterin des Kreisjugendamts, das den Treff mit Martina Fahlbusch-Nährig als hauptamtliche Fachkraft begleitet.

Simone Schilling dankte jedoch insbesondere den ehrenamtlich Aktiven, ohne die so eine Einrichtung nie funktionieren könne. Doch als einer der Vorreiter im Kreis habe der Überlinger Familientreff schon langjährige Erfahrungen. Das gilt wohl auch für den Umgang mit schwierigen Bedingungen wie dem aktuellen Domizil in der Schlachthausstraße, das seit vielen Jahren ein Sanierungsfall ist. Umso größer war und ist die Vorfreude auf das neue Zentrum. Da wenig mehr schmerzt als enttäuschte Erwartungen, hatte Vorsitzende Geiger-Riess schon einmal vorgebeugt. "Wir werden nicht mehr Platz haben als jetzt. Der Garten ist sogar etwas kleiner", berichtete sie ihren Mitgliedern: "Doch es wird sehr schön werden." Zugleich bat sie um eine baldige Begehung von Haus und Garten, dessen steile Bereiche man gut absichern müsse. OB Zeitler sagte den gemeinsamen Termin schon einmal zu.

Im aktuellen "Kunkelboten" hatte der Familientreff voller Zuversicht bei der Anschrift schon mal vermerkt: "voraussichtlich ab Anfang 2017 im Familienzentrum Altstadt Krummebergstraße 20..." So schnell ging es nun doch nicht. In der zweiten Woche der Osterferien beginnt am 18. April zunächst der Umzug des des Kindergartens St. Angelus. Ein Termin für den Familientreff steht noch nicht fest.

Vergesst das Positive nicht, sagte Geiger-Riess präventiv und zitierte aus einer aktuellen "Mini-Umfrage" die Pluspunkte des Familientreffs. Diese lange Liste habe ihr gut getan, sagte Geiger-Riess, "und das wird auch nachher so sein. Genießt daher die Aufzählung: nette Menschen treffen, Kontake knüpfen, Familien verschiedener Nationen kennen lernen, Erfahrungen austauschen, Spaß haben und Lachen, Menschen treffen, die immer für einen da sind – sich gegenseitig unterstützen – Freunde finden und Abwechslung im Alltag, die fachliche Kompetenz, die warmherzige Atmosphäre genießen..." (hpw)