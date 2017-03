Überlingen Treffen mit Blaulichtvertretern: Innenminister Strobl will sich Probleme annehmen

Landesinnenminister Thomas Strobl und CDU-Bundesabgeordneter Lothar Riebsamen treffen Überlinger Vertreter von DRK, THW und Feuerwehr, die auf die Hilfe der Politik setzt.

In Erinnerung an die Unglücke im vergangenen Jahr will der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Baden-Württembergs Dankeschön sagen. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Blaulichtbereiches sind der "Kit unserer Gesellschaft," wie Thomas Strobl die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Technischen Hilfswerk (THW) und auch der Feuerwehr bezeichnete.

"Im Unterschied zum Ehrenamt in Kirche oder Partei setzen die Blaulicht-Ehrenamtlichen ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel." Gerade in Zeiten der Verunsicherung und Infragestellung sei dieses spezielle Ehrenamt sehr wichtig, erklärte Strobel in seiner Einführung. Er sprach am Aschermittwoch auf Einladung der CDU Überlingen anlässlich eines Zielgruppengespräches in den Räumen des THW mit Vertretern der Blaulichtorganisationen.

Der CDU Ortsvorsitzende Alexander Bruns bezeichnete in seiner Begrüßung das ehrenamtliche Engagement "als Dienst am Nächsten, dem Respekt, Dank und Anerkennung gilt." Auch der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen dankte allen ehrenamtlichen Helfern und sagte: "Die Unterstützung ist uns wichtig." Wie wichtig die ehrenamtlichen Helfer der Blaulichtorganisationen in der Gesellschaft sind, konnten die Teilnehmer des Zielgruppengesprächs hautnah miterleben: Während des knapp zweistündigen Gespräches mussten einige Vertreter des DRK und der Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken. Das war der Punkt, an dem Thomas Strobl auch den Dank an die Arbeitgeber der Ehrenamtlichen erweiterte, denn während der Einsätze fehlen die Arbeitskräfte in den Betrieben. "Auch das ist ein Problem," das er mit Auszeichnungen und Ehrungen insbesondere für die Arbeitgeber angehen will.

Markus Kempter vom DRK erwähnte die gute Jugendarbeit und zeigte hierbei aber auch die Problematik auf: "Universitätsstädte freuen sich auf gut ausgebildete Helfer." Denn nach der Schule verlassen viele Jugendliche Überlingen und hinterlassen Lücken in den Organisationen. Auch die Finanzen schnitt Kempter an, denn alle Gelder muss das DRK selber erwirtschaften. Auch das Sonder- und Wegerecht war ein Thema, hier insbesondere die Ungleichbehandlung gegenüber dem DRK. "Wie kann uns da die Politik helfen?" Strobl dazu: "Das Problem des Wegerechts ist erkannt und wird behoben." Und Riebsamen versprach, dass die Nachwuchsgewinnung zentrales Thema der Politik werden soll.

Finanzierungsaufgaben sind auch ein zentrales Thema der Feuerwehr, wie Kommandant Heiko Ackel aufzeigte. "70 000 Euro an Zuschüssen fehlen." Zwar würden Investitionen genehmigt, aber die aktuellen Maßnahmen dann in die Folgejahre verschoben. Auch die langen Wartezeiten bei der Ausbildung kritisierte er. "Die Problematik der Landesfeuerwehrschule ist bekannt, hier müssen wir eine Lösung finden" versprach Stobl. In dem Zusammenhang stellte er auch die Frage, ob wirklich jede Brandschutzmaßnahme notwendig sei? Dass der Feuerwehrsaal im Gerätehaus wegen aktuell fehlendem Brandschutz nicht verwendet werden darf, sorgte für Lacher.

Walter Nock vom THW dankte zunächst mal für die gute Zusammenarbeit. Der THW Landessprecher zeigte Lücken bei der Sicherheit auf und verwies zudem auf die Problematik, dass wegen besserer Bezahlung zahlreiche Hilfskräfte in die freie Wirtschaft abwandern würden. Auch hier sicherten Riebsamen und Strobl die Unterstützung der Politik zu. Für sie sei das Ehrenamt wichtig, wie beide abschließend nochmals betonten. "Solche Zielgruppengespräche vermitteln, was ansteht und sonst nicht gesagt wird" erklärte Thomas Strobl beim Pressegespräch. "Ich werde definitiv vieles aus Überlingen mitnehmen."

Warn-App NINA

Innenminister Thomas Strobl verwies beim Besuch in Überlingen auch auf die Warn-App NINA: Die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegebene App ist eine Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes und versendet im Gefahrenfall Warnmeldungen für den Bevölkerungsschutz aufs Handy. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Die App kann im App-Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden.