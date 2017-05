Überlingen Trauer um Anni Hünerfeld

Die langjährige Geschäftsführerin des Caritasverbands Überlingen, Anni Hünerfeld, starb im Alter von 93 Jahren.

Überlingen (emb) Anni Hünerfeld ist tot. Viele ältere Überlinger kennen die jahrzehntelange Geschäftsführerin des Caritasverbands Linzgau in Überlingen noch. Sie starb am 14. Mai im Alter von 93 Jahren. Anni Hünerfeld hatte am 15. Mai 1954 die Leitung des Caritasverbandes in Überlingen übernommen und diese bis zu ihrer Berentung im April 1984 inne. Ganz besonders wichtig war es ihr, Kindern, Familien und älteren Menschen zu helfen und sie bestmöglich zu unterstützen. Dafür setzte sie sich unermüdlich ein.

Maßgeblich beteiligt war sie zum Beispiel am Aufbau verschiedener Dienste wie der Familienpflegestation oder der psychologischen Beratungsstelle. Viele Jahre war sie in der bundesweiten Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern aktiv. Sie organisierte Ferienfreizeiten für Kinder sowie Kinderkuren, Mutter-Kind-Kuren, Mütterkuren und Seniorenerholungen. Anni Hünerfeld war auch in besonderem Maße an den Gründungen der Sozialstationen in Salem, Markdorf und Pfullendorf beteiligt. Menschen, die sich ehrenamtlich einbrachten, unterstützte sie in den verschiedensten Bereichen. Über ihre berufliche Tätigkeit hinaus war sie die treibende Kraft für Hilfstransporte nach Polen.

Die Caritas wusste ihr außerordentliches Engagement zu schätzen: Anni Hünerfeld erhielt als höchste Auszeichnung des Deutschen Caritasverbandes den Silbernen Brotteller. Außerdem war sie seit 1988 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Bernhard Hatt, bis vor Kurzem ebenfalls Geschäftsführer der Caritas Überlingen und damit ihr Nachfolger, erklärt: "Für viele Menschen in Überlingen und Umgebung war Anni Hünerfeld eine eigene soziale Institution. Der Caritasverband für das Dekanat Linzgau ist ihr für ihre nachhaltige Aufbauarbeit und ihr außergewöhnliches Engagement zu großem Dank verpflichtet."