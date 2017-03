Überlingen Training "Von 0 auf 5000" für Einsteiger: Es ist nie zu spät, um zu laufen

Beim Training "Von 0 auf 5000" für Einsteiger führt Experte Franz Hug ganz langsam ans Thema Laufen heran. Bis zum Halbmarathon der MCD Sportmarketing mit Spitzenläufern am 1. Mai sollen die Teilnehmer dann fit für die 5000 Meter sein. Schülerstaffeln und Bambinilauf stehen am 2. Mai auf dem Programm.

Überlingen – "Eigentlich hasse ich laufen" , sagt Kai Geierhaas (45) ganz offen und unverblümt. Trotz der ersten paar hundert Meter Geh- oder besser Laufversuche in der Gruppe kann er Fragen noch entspannt beantworten. Unsportlich ist der Überlinger auch nicht. Schließlich ist er ja auch lange genug einem Ball hinterhergerannt. "Ich mache das nur meiner Frau zuliebe", räumt er ein: "Die läuft sehr gerne." Zum Lauftraining mit dem Pfullendorfer Franz Hug und zur Vorbereitung auf den "La-Cucina-Run" für Anfänger am 1. Mai ist Geierhaas alleine ins "Café of Life" von Katharina Fründt gekommen. Neben rund zehn anderen Anfängern, die sich ein Herz gefasst haben, um binnen sieben Wochen Vorbereitungszeit von 0 auf 5000 Meter zu kommen.

Unter Beweis stellen wollen sie dies gemeinsam am 1. Mai beim "La-Cucina-Run" in der Überlinger Innenstadt, der quasi den Auftakt zum Lake-Estate-Halbmarathon der MCD Sportmarketing von Markus Dufner darstellt. Zum dritten Mal finden die Läufe auf der vermessenen Strecke am Überlinger Seeufer statt. Mit dabei sein werden wieder einige Spitzenläufer. Schon angemeldet ist zum Beispiel Sabrina Mockenhaupt (36), die für den LT Haspa Hamburg startet. Die Marathonbestzeit der vielfachen Deutschen Meisterin über 5000 und 10 000 Meter liegt bei 2 Stunden 26 Minuten (2010 in Berlin). Einige der deutschen Stadtläufe hat sie gewonnen, in Boston und New York lag sie schon in den Top Ten.

Das wollen und müssen die Einsteiger nicht, denen Trainer Franz Hug wichtige Tipps gibt. "Ihr braucht die richtigen Schuhe", sagt er. "Ich schaue mir das nachher beim Laufen nebenbei an und sage euch, ob es passt." Nicht zu warm anziehen, auch wenn es draußen noch kühl ist. "Es ist gut, wenn man am Anfang etwas fröstelt", erklärt der Spezialist. "Beim Laufen müssen wir die Körperwärme abtransportieren können, sonst bricht die Leistungsfähigkeit ein." Und immer genügen trinken. Hug: "Das ist ganz wichtig für den Stoffwechsel."

Der Worte sind dann genug gewechselt. Ab geht die Post für die Gruppe. Eingeschleust haben sich auch die beiden Teenager Farah und Helen Otlinghaus, die schon auf mehr Tempo abzielen. Kein blutiger Neuling ist auch Elke Karotsch, die nach drei Jahren Laufpause wieder langsam einsteigen und Fahrt aufnehmen will. Wer Karotsch heißt, dem kann das Laufen nicht fremd sein. Schließlich gehört der Stockacher Routinier Frank Karotsch zu den erfolgreichsten Routiniers der Region und holte schon manche Deutsche Meisterschaft bei den Senioren.

Bisher nur kleinere Läufe absolvierte nach eigenem Bekunden die Überlingerin Marika Boll, die mit dem Training und dem 5000er eine Schippe drauf legen will. "Ich wohne in der Nellenbachstraße und drehe bisher so meine Runden nach Aufkirch und zurück" , erzählt sie während des Traingslaufes. Zumindest was die Höhenmeter angeht, hat sie da schon einiges absolviert. Eine echte blutige Laufanfängerin ist dagegen Andrea Walesch, die auch sonst von jeglichen sportlichen Aktivitäten unbeleckt ist. "Ich habe das im SÜDKURIER gelesen", sagt sie, "und ich will das einfach mal ausprobieren. " Entsprechend moderat lässt es Lauftrainer Franz Hug angehen. Die Gruppe scheint auch allen Einsteigern gut zu tun. Fünf mal drei Laufminuten mit jeweils zwei Minuten Pause später ist der Pulk gemeinsam und wohlbehalten zurück. "Es hat richtig Spaß gemacht und ging sogar besser, als ich befürchtet hatte", zieht Andrea Walesch eine Bilanz des ersten Trainings. "Entmutigt hat es mich überhaupt nicht – im Gegenteil: Ich bin jetzt richtig motiviert." Das ist gut so, denn am heutigen Samstag geht es schon in die zweiten Runde und die Läuferinnen und Läufer können zeigen, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Termine, Anmeldung, Konzept: Alles rund um den Lake-Estate-Halbmarathon

Lake-Estates-Halbmarathon : Zum dritten Mal findet am 1. und 2. Mai in Überlingen der Lake-Estates-Halbmarathon statt. Die Nachfolgeveranstaltung des Überlinger Altstadtlaufs findet auf einer vom Deutschen Leichtathletik-Verband vermessenen, flachen und schnellen Strecke direkt am Bodenseeufer statt. Start und Ziel ist der Landungsplatz. Veranstalter ist MCD Sportmarketing aus Überlingen. Die Kur und Touristik Überlingen unterstützt den Halbmarathon. "Die Rückmeldungen der Läufer zur neuen Halbmarathonstrecke waren im vergangenen Jahr wieder durchweg positiv", erklärt Organisator Markus Dufner. Er ist sich sicher, dass durch die attraktive Strecke das Einzugsgebiet deutlich vergrößert ist und mit diesem Konzept Läufer von nah und fern angesprochen werden.

Der Terminplan: Montag, 1. Mai: 11 Uhr La-Cucina-Run (5-km-Rundenlauf); 12 Uhr Brugger & Schiessle Fun-Run (4 x ca. 1 km, Spaßstaffel für Firmen, Vereine und Hobbyläufer); 13 Uhr Lake-Estates Halbmarathon (21,0975 km, DLV-vermessen, Bestenlisten-fähig); 13.15 Uhr Sparkasse-Bodensee-10er (10 km, DLV-vermessen, Bestenlisten-fähig). Dienstag, 2. Mai: 16 Uhr Bambinilauf (600 m); 17 Uhr Schülerstaffellauf by Tanzschule Päsler (3 x 1,25 km); Rahmenprogramm mit Live-Musik, DJ und Auftritten, Gastronomie. (hpw)

Anmeldung und Informationen: