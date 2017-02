Überlingen-Bonndorf Tolle Stimmung beim Sängerball in Bonndorf

Die Akteure bieten fast drei Stunden Programm und sorgen für zahlreiche Lacher.

Ganz im Zeichen der närrischen Vielfalt stand der 34. Sängerball des Gesangvereins Bonndorf. Fast drei Stunden konnten die Besucher im nicht ganz voll besetzten Bürgersaal über sieben Auftritte herzlich lachen.

Bereits beim ersten Stück über fünf Frauen, die eigentlich zu einer Schönheitskur aufbrechen wollten, dann aber doch den Reiz von körperlichen Rundungen entdecken und den Zug davonfahren lassen, sprang der Funke auf die Zuschauer über, teilt der Verein mit. Auch im zweiten Sketch mit Marianne Straub und Elfriede Benkler stand das Aussehen im Mittelpunkt. Ganz ohne Worte setzten die beiden Frauen hervorragend in Szene, wie unterschiedlich man an die optischen Verbesserungen heran gehen kann.

Ähnlich in der Unterscheidung, aber ein ganz anderes Thema, hatte der Sketch „Lust auf Schokolade“ zum Inhalt. Dass es ganz schön nervig sein kann, wenn einem das gute Gewissen in Form eines Engels (Kerstin Walter) andauernd von Süßem abrät, ein kleiner, innerer Satan (Tine Hiller) aber immer wieder die Leckereien anpreist, musste die etwas korpulente Ehefrau (Rita Hofmann) und ihr dünner Ehemann (Nadja Scharbach) erfahren.



Ein tolles Bühnenbild bot der nächste Programmpunkt mit dem Titel „Im Garten sind die Pflaumen reif“. Ein mit überreifen Pflaumen voll behangener Baum wurde von der Gärtnerin (Tine Hiller) liebevoll gehegt und gepflegt. Im zweigeteilten Vortag der sportlichen „Traumfrauen“ ging es per Dialog zuerst um unterschiedliche Anschauungen über die Auswirkungen eines Fitnessstudios. Gesanglich hervorragend interpretiert und von Martina Keller am Klavier begleitet, musste dann der etwas verweichlichte Mann einiges über sich ergehen lassen. Der Beitrag endete: "Er ist so tapfer, bleibt im Bett die ganze Zeit, nimmt sich den Raum zum auskurieren, tut alles um nichts zu riskieren, ein Zeichen seiner Männlichkeit."

Mit frechem Text und unterstützt von der Flötistin Irmgard Geng kamen die „Bonndorfer Schlümpfe“ auf die Bühne. Vorsänger Vader Abraham (Kai Gebhardt) und seine vier Schlümpfe (Klaus Herzog, Edgar und Irmgard Geng, Karl-Heinz Meßmer) wussten gesanglich über die Bonndorfer Vereine und auch die Stadt und den Gemeinderat sehr viel zu berichten. Überaus gelungen war die Darstellung der Vereine und des Gemeinderates mittels jeweils passender Kopfbedeckung. Ein Beispiel: Die Frage an die Bonndorfer Feuerwehr: „Habt ihr auch genügend Leute?" wurde von den Schlümpfen beantwortet mit „Die meisten sind Senioren heute“. Tosenden Beifall gab es für die Aussage: „Welche Alternative wäre geiler? Die Gartenschau nach Walpertsweiler“.

Zum Finale und Höhepunkt des Abends gelang Rapper Kai Gebhardt eine Hommage an den eigenen Gesangverein. Unterstützt von Edgar Geng, Karl-Heinz Meßmer und Klaus Herzog wurden sowohl Probleme wie auch Lösungsansätze in perfektem Rhythmus dem Publikum nahe gebracht. „Und zum Schluss ihr Lieben haben wir eine Bitte: erwärmt doch eure Herzen und kommt in unsere Mitte“. Mit einer Zugabe, kurzen Dankesworte an alle Helfer, dem von allen Akteuren vorgetragenen Abschlusslied und viel Applaus ging der Sängerball zu Ende.

Mitwirkende

Elfriede Benkler, Kai Gebhardt, Edgar Geng, Irmgard Geng, Viola Hahn, Klaus Herzog, Tine Hiller, Rita Hofmann, Marlies Kübler, Karl-Heinz Meßmer, Nadja Scharbach, Marianne Straub, Kerstin Walter; Klaus Herzog (Ansage); Martina Keller (Klavier); Michael Benkler (Technik); Klaus-Reiner Latk (Technik); Karl-Heinz Meßmer, Dieter Waibel (Bühnenbild).