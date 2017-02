Überlingen, Herdwangen Todesfall Kellenberger Thema im SWR-"Nachtcafé"

Karl-Heinz Hulin aus Herdwangen ist Gast in der SWR-Sendung "Nachtcafé". Den Vater von Isabelle Kellenberger quält die Frage, wie seine Tochter zu Tode kam. Sie wurde im Sommer 2016 am Ufer des Bodensees vor Überlingen aufgefunden, die Umstände ihres Todes sind bis heute nicht zweifelsfrei geklärt.

Das Thema in der kommenden Ausgabe des "Nachtcafé" im SWR Fernsehen lautet "Auf der Spur des Verbrechens". Moderator Michael Steinbrecher begrüßt am Freitag, 3. Februar, um 22 Uhr unter anderem Karl-Heinz Hulin aus Herdwangen. Der Vater will Klarheit über den Tod seiner Tochter Isabelle Kellenberger, die im Sommer 2016 am Ufer des Bodensees aufgefunden wurde.

Bis heute konnten die Polizei-Ermittlungen die Todesumstände der ausgebildeten Rettungsschwimmerin nicht eindeutig klären. Weitere Gäste der Sendung sind unter anderem eine Kriminalpsychologin, ein Kommissar und ein Mann, der fälschlicherweise des Mordes verdächtigt wurde.