Überlingen Tierisches Theater in der Grundschule

Die Nimmerland Theaterproduktion begeistert die Nußdorfer Grundschüler mit dem Stück „Die 9. Sinfonie der Tiere".

„Herr Dirigent! Der Löwe krallt sich das Schaf!“ Was macht man mit einem Orchester voller Tiere, die sich gegenseitig auffressen wollen? Die Schüler der Grundschule Nußdorf fieberten am Donnerstagmorgen, bei einer Vorstellung des Nimmerlandstheaters im Dorfgemeinschaftshaus Nussdorf, mit dem Dirigenten Karavan, welcher den Auftrag erhalten hatte, die 9. Sinfonie von Beethoven im Berliner Konzerthaus zu dirigieren. Als die Agentur für schwervermittelbare Musiker verspricht, ihm ein Orchester zusammenzustellen, ahnt er noch nichts von dem bevorstehenden Desaster.

Jan-Hendrik Kroll begeistert die Grundschüler, indem er nicht nur in die Rolle des verzweifelten Dirigenten Karavan schlüpft, sondern mehr als ein Dutzend Tiere imitiert. Mit ausdrucksstarker Mimik und komödiantischem Feingefühl gelingt es ihm, die Aufmerksamkeit der rund 70 Schüler zu fesseln. „Das Schöne ist, die Reaktionen der Kinder direkt zu sehen. Wenn sie Spaß daran haben, entstehen zauberhafte Momente“, erklärt der Schauspieler.

Kinder testen Instrumente

Als es dem Dirigenten endlich gelingt, das Orchester zu ordnen, indem er die gefährlichen Blechbläser von den Holzbläsern trennt, und das gesamte Orchester die zentrale Melodie der 9. Sinfonie Beethovens anstimmt, singen die Grundschüler aus vollem Halse mit. Als der Löwe die Gans in den Arm nimmt, scheint die versöhnende Idee der „Ode an die Freude“ erreicht.

Im Anschluss an die Vorstellung erklärt Carina Scheiderer, ebenfalls bei der Theaterproduktion tätig, den Kindern bei der Instrumentenschau, was es mit den verschiedenen Instrumentenfamilien auf sich hat. Auch bekommen die Kinder die Möglichkeit, vom Cello über die Trompete bis zur Pauke die Instrumente selber einmal auszuprobieren. „Der Spaß und die Freude, die bei den Kindern dabei entstehen, sollen den Wunsch wecken, ein Instrument zu erlernen“, so die Intention des Nimmerlandstheaters. Als Tourneetheater mit Sitz in Konstanz begeistert es über das ganze Jahr Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz.