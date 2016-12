Überlingen Tiefe Empfindungen vor der Krippe

Der immer gleiche Weihnachtsspaziergang: Ehepaar Rupp aus Nussdorf geht seit 25 Jahren an den Feiertagen zur Birnau.

"Wenn ich an Weihnachten vor der Krippe stehe, kriege ich Gänsehaut". So beschreibt Astrid Rupp ihre Empfindungen am Ziel ihres immer gleichen Weihnachtsspaziergangs. Ein Besuch der Krippe in der Basilika Birnau ist für sie und ihren Mann seit 25 Jahren fester Bestandteil des Weihnachtsfests. Karl-Heinz Rupp beschreibt den Weg so: "Wir wohnen in Nussdorf und gehen am See entlang, beim Strandbad vorbei und bleiben dann direkt am See auf der Straße Richtung Maurach, da fährt ja selten ein Auto. Oder wir gehen unter den Bahngleisen hinweg und dann am Ende vom "Zum Hecht" nach rechts auf den Weg parallel zu den Gleisen hoch zur Birnau." Das sei auch vom Wetter abhängig. "Manchmal genieße ich die melancholische Stimmung direkt am Ufer."

Vom Oberhof aus geht es dann durch den Wald zurück nach Nussdorf. Das Besondere sei die Mischung von See und Wald und die ganz besondere Atmosphäre dieses Weges, erklärt Karl-Heinz Rupp. Nach dem Besuch in der Birnau würden sie immer auf ein Glas Prosecco im Oberhof einkehren, das habe sich so eingebürgert. Für den Spaziergang insgesamt planen sie etwa zweieinhalb Stunden ein, so die Rupps. Weihnachten habe für sie beide immer noch eine große Bedeutung. "Das ist viel mehr als gutes Essen und Geschenke auspacken. Für uns ist das in erster Linie ein großes christliches Familienfest, wir treffen uns alle und singen Weihnachtslieder am Christbaum", sagt Astrid Rupp. Nach der oft intensiven Vorweihnachtszeit, in der sie beide beruflich stark gefordert sind, Astrid Rupp ist Angestellte bei der Überlinger Sparkasse und ihr Mann Karl-Heinz selbstständiger Immobilienmakler, ist es ihnen wichtig, zur Besinnung zu kommen – und zwar im wortwörtlichen Sinn, erzählt Astrid Rupp.

Die Stimmung in der Birnau beschreibt sie als friedlich und fast entrückt aller Dinge, die so im Außen lägen. So lange sie sich zurückerinnern kann, feiert die Familie das Weihnachtsfest – und der Blick auf die Krippe mit Christuskind ist für sie nicht bloßes Beiwerk, sondern tiefe Empfindung. Karl-Heinz Rupp freut sich über die "große Mühe, die man sich in der Birnau mit der Krippe macht". Es gäbe für ihn eigentlich immer auch etwas Neues zu entdecken, beispielsweise eine neue Figur, ob die im vergangenen Jahr schon da gewesen sei oder ihm zum ersten Mal auffalle, könne er nicht mit Bestimmtheit sagen. "Wir werfen immer einen Euro ein und lassen die Musik spielen. Und wenn sich dann die Tiere bewegen und ein Kind beim Zuschauen glänzende Augen kriegt, dann freue ich mich ganz besonders", sagt Karl-Heinz Rupp strahlend.

Die Krippe im Überlinger Münster hätten sie natürlich auch schon besucht, aber ihr habe es die Krippe in der Birnau eben ganz besonders angetan, betont Astrid Rupp. Den Spaziergang unternehmen sie meist alleine, eine Gelegenheit für Stunden der Zweisamkeit im großen Familien-Clan. "In dem Moment, wenn ich vor der Krippe stehe, ist für mich Weihnachten. Auf unseren Spaziergang möchte ich eigentlich nicht mehr verzichten, denn er ist für uns mehr als eine lieb gewordene Gewohnheit, er ist Weihnachten", so Astrid Rupp lächelnd.