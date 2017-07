Überlingen Thomas Auerswald in der Volksbank-Galerie: Werke, die verlangen hinzusehen

Der Künstler Thomas Auerswald zeigt mit "97/17" in der Volksbank-Galerie seine erste umfassende Ausstellung in Überlingen.

Sommerthater-Premiere, Realschul-Jubiläum, Guggenmusik-Konzert, Schwimmbad-Wetter: Überlingen hatte Donnerstagabend wahrlich viel zu bieten. Wenn parallel dazu die Volksbank-Galerie noch eine Vernissage veranstaltet und gegen das Angebot bestehen will, dann muss sie ganz besondere Künstler ins Haus holen: So wie Anna Sonne und Johannes Büld. Die beiden Musiker vom Heggelbach-Festival sorgten für die musikalische Umrandung. Der Kunsthistoriker und Publizist Michael Walz kam als Laudator und natürlich braucht es einen außergewöhnlichen und begnadeten Künstler: Thomas Auerswald.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt", sagte Volksbank-Direktor Hermann-Josef Schwarz bei der Begrüßung, es sei ihm eine Herzensangelegenheit: "Auerswald muss bei uns ausstellen." Schwarz ging auf die Geschichte ein, brachte Auerswalds Weggefährten Lüpertz und Baselitz ins Spiel und sprach vom Ergebnis der Entwicklung, von Auerswalds abstraktem Expressionismus.

In seiner Laudatio näherte sich Michael Walz dem Künstler ganz bodenständig und bezeichnete ihn als einen "guten Handwerker." Walz zeigte Verbindungen zu Kollwitz und Barlach auf: "Vom Humanismus her haben die das Werk von Auerswald geprägt." Die Stimmungen in Auerswalds Leben seien eine Berg- und Talfahrt, vieles in seinen Werken hätte Witz und Hintergrund. Dem gegenüber stehen Leid und Tod als "Hommage an diejenigen, die bestimmt sind, Opfer zu sein." Auerswald selber musste das als ehemaliger Bürger der DDR selber erfahren.

"97/17" ist der Titel der Ausstellung und bezeichnet schlicht die 20 Jahre von 1997 bis 2017: In dieser Zeit entstanden seine in der Volksbank-Galerie ausgestellten Werke. Es sind in Überlingen entstandene Werke, es ist auch die erste umfassende Ausstellung des Künstlers in Überlingen.

Laudator Walz plädierte mehrfach zum Hinsehen: Die Werke von Auerswald ziehen an und brauchen einen aufmerksamen Betrachter. Denn so expressionistisch die Werke auch sind, es gibt darin viel zu entdecken. Und während die ersten Gäste schon beim Feiern waren, begeisterten die Werke zahlreiche Besucher, die dem Plädoyer von Walz folgten und genau hinsahen.