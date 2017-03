Überlingen Thermeverwaltung zieht ins Haus Trabold

Einstimmig hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Überlingen GmbH am Donnerstag das improvisierte Parkplatzkonzept für die Bodenseetherme und damit den geplanten Abriss des Hauses Wagner beschlossen. Die Therme braucht Ersatz für das mit Baubeginn des Parkhauses wegfallende Areal gegenüber.

Das denkmalgeschützte Haus Trabold muss zunächst ertüchtigt werden, was die Sanitär- und Elektroinstallation angeht. Denn die Verwaltung der Bodenseetherme muss in der Bahnhofstraße eine Haustür weiter ziehen, zudem sollen einige Arbeitsplätze für die Landesgartenschau GmbH eingerichtet werden. "Ich hoffe, dass wir bis zum August umgezogen sind", sagt Thermechef Peter Koop von der Aquapark Management.

Die Gebäude an der Bahnhofstraße waren einen Abend zuvor noch Gegenstand der Bürgerfragestunde im Gemeinderat. "Ich würde gerne wissen, wie die Planungen für die so genannte Villa Wagner und die Villa Trabold aussehen", hatte Holger Schappeler gefragt. Die Villa Wagner sei tatsächlich im Eigentum der Stadtwerke Überlingen GmbH, hatte OB Jan Zeitler bestätigt. "Ich möchte nicht verhehlen, dass es Überlegungen gibt, dieses Gebäude abzureißen", sagte er. Insbesondere um die Parksituation während des Baus des Parkhauses etwas zu verbessern. "Sie können sich vorstellen, dass wir in diesem Bereich einen erheblichen Parkdruck haben", bekräftigte der OB, "und wir sind der Überzeugung, dass dies eine gute Option sein könnte." Bei der Villa Trabold sei die Stadt "voll in den Vorbereitungen, sie zu nutzen".

Über Bauvorhaben in der Mühlenstraße "verärgert" zu sein, wie Schappeler für sich in Anspruch nahm, dazu gebe es keinen Grund, erklärte Zeitler. Die Projekte seien durch das Baurechtsamt ordnungsgemäß genehmigt worden, sekundierte Baubürgermeister Matthias Längin: "Doch wir haben als Baurechtsbehörde vergleichsweise geringe Möglichkeiten, auf die Gestaltung von Bauvorhaben nach Paragraph 34 einzuwirken." Wenn sich der Bauherr den Argumenten von Verwaltung nicht anschließe, sei wenig zu machen. Längin: "Wir können hier zum Beispiel Dachformen nicht zwingend vorschreiben."