Überlingen Theatergruppe Nesselwangen spielt "Die Moral ist beim Teufel"

Eine Almhütte als moralische Anstalt: Die Theatergruppe Nesselwangen zeigt in ihrer Komödie, wie Liebeleien den sittenstrengen Wirt einer Almhütte in Rage bringen.

Überlingen-Nesselwangen – Sittlichkeit, Ordnung und unzeitgemäße Moralvorstellungen: Darum dreht es sich in „Die Moral ist beim Teufel“, eine Komödie in drei Akten von Ulla Kling (Original: „D' Moral is beim Deifi“), die sich die Theatergruppe Nesselwangen für dieses Jahr ausgesucht hat. Dem Publikum wurde bei der Premiere ein gelungener Theaterabend voller Frohsinn und Heiterkeit geboten – es spendete immer wieder spontanen Szenenapplaus.

Die Laiendarsteller traten erstmals 1992 mit „Der störrische Brautvater“ auf die Bühne des Dorfgemeinschaftshauses, zuletzt überzeugten sie mit „Endlich sind die Weiber fort“ und „Polizeiwache 007“. Sie haben das Glück, auch Nebenrollen gut besetzen zu können, viele der Darsteller sind seit Jahren dabei. Doch noch nie waren es derer zwölf, wie bei der aktuellen Inszenierung. „Das war schon eine Herausforderung. Und auch das Umschreiben des Stücks aus dem Urbayerischen“, sagte Gerhard Gloning zum SÜDKURIER.

Um was geht es in dem Lustspiel? Fanni und Veit bewirtschaften seit vielen Jahren eine rustikal-gemütlich eingerichtete Almhütte. Veit ist im ganzen Tal als sittenstrenger Moralapostel bekannt und achtet bei den Hüttenbesuchern strengstens darauf, dass es unter seinem Dach zu keinerlei sittlichen Verfehlungen kommt. „Keine Almhütte, sondern eine moralische Anstalt“, befindet die Sennerin. Die Strenge des Hüttenwirtes müssen auch drei fröhliche junge Wanderpaare erfahren. „Dass ihr euch gleich auskennt: Bei mir hier oben auf meiner Hütte herrschen Sittlichkeit und Ordnung. Matratzenliebschaften dulde ich nicht“, sagt er und verweist auf ein gut sichtbar angebrachtes Schild, auf dem steht: „Wo keine Sitte herrscht im Haus, geht der Teufel ein und aus“. Daher gibt es auch drei Zimmer: Für „Männerleut'“, „Weiberleut'“ und „ Eheleut'“.

Die Wandersleut' stellen Veits Sittenstrenge indes auf eine extrem harte Probe, bringen ihn durch einen nächtlichen „Lagerwechsel“ fast zur Verzweiflung. Auch ein Urlaubspaar aus der Stadt muss sich Veits moralischer Gesinnung beugen, macht daher das undurchsichtige Spielchen der Wanderer mit und alle schlagen so Veit ein Schnippchen. Zu allem Überfluss erscheint noch Liesel, das verhinderte Filmsternchen Leisa Marotti. Ihren Reize erliegen sowohl die männlichen Wanderer als auch der Stadtgast. Sie täuschen alle möglichen Wehwehchen vor, um nicht weiterwandern zu müssen und dem vermeintlichen Hollywood-Filmsternchen schöne Augen machen zu können.

Alles andere als ruhig bleiben aufgrund der neuen Situation die Wanderfrauen. Mithilfe der resoluten Fanni, die durch nichts zu erschüttern ist, hecken sie einen listigen Plan aus, um ihre Partner wieder auf den richtigen Pfad der Tugend zu bringen. Als dann auch noch der Casanova Gustl aufkreuzt, ist die Moral wirklich beim Teufel. Doch wie im Lustspiel stets üblich, löst sich am Ende alles in Wohlgefallen auf und auch der getäuschte Hüttenwirt ist mit sich und der Welt wieder zufrieden. Oder etwa nicht? Denn erst ganz zum Schluss erfahren die Zuschauer, dass er seit 20 Jahren in wilder Ehe lebt – so viel also zu seiner Moral auf der Hütte.

Die Akteure

Sennerin Fanni (Lucia Beck) und Senner Veit (Gerhard Gloning) Bergwanderer Gretel (Petra Bischoff) und Michael (Johannes Schlaak), Franziska (Beate Frei) und Anton (Dieter Maike) sowie Paula (Claudia Gloning) und Peter (Jörg Kossin) Karl-Otto Klippenstein (Hubert Kuczkowski), Urlauber aus dem „Flachen Land“, und seine Frau Rosine Klippenstein (Ute Jäger)Liesel Mosacher (Martina Huber), Möchtegern-Filmsternchen, und Gustel (David Tylla), ihr Freund Sandra Bischoff (Souffleuse), Edwin Bischoff (Bühnenbau), Hans Peter Straub (Technik) und Heinz Auferodt (Bühnengestaltung)