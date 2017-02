Überlingen Theater am Gymnasium Überlingen: Gymnasiasten erarbeiten griechische Komödie

Beim diesjährigen Schultheater bringt die Theater-AG des Gymnasiums die griechische Komödie "Lysistrata" auf die Bühne. Dabei steht die Aufführung nicht im Mittelpunkt – sondern die gemeinsame Arbeit am Projekt.

In der Aula des Gymnasiums herrscht geschäftige Stimmung: Während auf der Bühne ein verbaler Schlagabtausch geliefert wird, dreht ein Schüler auf der Leiter an den Scheinwerfern – die Kulisse wird vom Pult aus in blaues und rotes Licht getaucht. Das beständige Rattern der Nähmaschine, an der gerade neue Kostüme entstehen, gehört dazu.

Derzeit proben 36 Schüler der Theater-AG, in Zusammenarbeit mit der Licht-Ton-Medien-AG (LTM), intensiv an dem Schauspiel „Lysistrata – der Krieg muss weg“. Die Schüler beschäftigen sich im Rahmen der griechischen Komödie mit den Frauen aus Athen und Sparta, die gemeinsam einen Plan entwickeln, den zwanzig Jahre andauernden Krieg zu beenden.

Auf Wunsch der Schüler wird der antike Klassiker auf die Bühne gebracht. Die aktuellen Themen und Interessen der Schüler seien entscheidend bei der Wahl der Stücke, erklärt Schulleiter Hans Weber. Während die Schüler im letzten Jahr unbedingt Shakespeare kennenlernen wollten, interessierten sich die Jugendlichen im Jahr davor für die „Brüder Löwenherz“.

Die AGs und das alljährliche Schultheater – beides gehört zum Gymnasium Überlingen seit jeher fest dazu. Was sich aber über die Jahre gewandelt hat, sei der Anspruch, der hinter dem Projekt stehe: Die Aufführung sei nicht das Wesentliche, sagt Weber. „Es geht um den Prozess, den die Schüler während der gemeinsamen Arbeit erleben."

Einerseits gehe es um den gemeinsamen Prozess als Gruppe, aber andererseits auch um den einzelnen Schüler und dessen Entwicklung, führt Peter Gaida, Leiter der Licht-Technik-Medien-AG, den Gedanken fort. Mit Freude habe er bemerkt, wie schüchterne Schüler plötzlich aufblühten, sich die Jugendlichen aber auch untereinander auf einmal ganz anders wahrnehmen würden. Interessant sei auch zu beobachten, wie sich der Zugang zur Schule für die Jugendlichen verändere, sobald man auf ihre Interessen eingeht: „Sie gehen mit einer ganz anderen Einstellung in die Schule“, sagt Gaida.

Und das, obwohl die Schüler zurzeit lange Schultage vor sich haben. Von 8 bis 16 Uhr arbeiten die Jugendliche an dem Theaterprojekt: Von der Beleuchtung über das Schauspiel bis hin zu Kostüm und Kulissen. Denn die Rollen werden von den Schülern nicht nur einstudiert – sondern auch eingekleidet: Die Schülerinnen Klara Sterke und Leonie Habach sind fleißig dabei, Kostüme zu nähen und die Mitschüler bei der Entwicklung ihres eigenen Kostüms zu beraten.

Als Linda Orlowsky, Leiterin der Theater-AG, von einem Schüler um Erlaubnis gebeten wird, sein Kostüm selbst umzugestalten, meint die Theaterpädagogin überzeugt: „Mach ruhig. Ich hab da vollstes Vertrauen!“ Die Pädagogin habe die Erfahrung gemacht, dass die Freiräume, die man den Schülern gibt, verantwortungsvoll genutzt werden. Sie habe in der AG noch keinen Schüler erlebt, der verantwortungslos handelte.

Die Ernsthaftigkeit die bei den Schülern entstehe, wenn spürbar werde „Es ist unseres“, sei der Antrieb für das Projekt. So auch die Kreativität und Neugierde, die die Schüler mitbringen: „Die unglaubliche Vielfalt der Ideen, die von den Schülern selbst kommen, sind das Schöne“, sagt Linda Orlowsky. In der Arbeit mit den Jugendlichen sei eine gewisse Sensibilität für den Einzelnen wichtig: „Es geht darum, Potenziale und Stärken zu erwecken – und zu zeigen, wie man sie umsetzen kann“, erklärt die Theaterpädagogin.

Nicht selten helfen die AGs bei der beruflichen Orientierung. Jüngst habe sich die ehemalige Schülerin Anna Reile als Schauspielerin beworben, eine Reihe von früheren Theater-AG-Mitgliedern spielt noch in Studententheatern oder ist auf andere Weise theateraffin, erzählt Hans Weber. Ebenso haben einige Mitglieder der LTM–AG ihre Begeisterung in der Berufswahl verwirklicht – wie beispielsweise Marius Kania, der Medientechnik studiert.

Doch Schüler, die das Sprungbrett genutzt haben, kommen auch gerne wieder zurück: Zum Beispiel Joshua Joksch. Der ehemalige Abiturient kommt seit seinem Schulabschluss vor zwei Jahren regelmäßig an das Gymnasium, um die Theater-AG zu unterstützen – in diesem Jahr als Regieassistent: „Die Energie ist toll! Alle wollen gemeinsam etwas auf die Beine stellen.“

Das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit zeigen die Schüler am kommenden Donnerstag, 9 Februar, sowie am Samstag und Sonntag, 11. und 12 Februar, jeweils um 18 Uhr.

Die Theateraufführung findet in der Aula des Gymnasium Überlingen statt. Karten können für 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bei der Theater-AG reserviert werden: theaterag@smv-gymueb.de