Überlingen Theater "Maagal" ist nach Überlingen umgezogen

Die Theatergruppe sucht noch einige Mitstreiter für kommende Projekte.

Überlingen (hpw) Märchen, Mythen und Geschichten zu lauschen scheint Menschen zu gefallen. "Das ist ein uraltes Bedürfnis", sagt Carlos Goeschel (50), der Erzieher, Schauspieler und Regisseur zugleich ist. Vor rund vier Jahren hat er das Theater "Maagal" in Salem gegründet und ist mit der rund zehnköpfigen Gruppe jetzt nach Überlingen umgezogen. Der Name kommt vom hebräischen Begriff für "Kreis" und steht im übertragenen Sinn für Vollkommenheit. Für vollkommen halten sich weder Goeschel noch seine Theatergruppe, die aus "spielfreudigen Menschen" unterschiedlichen Alters besteht. "Wir wollen, dass weitere interessierte Leute zu unserer Gruppe kommen, sich mit uns und den Themen auseinandersetzen", sagt Goeschel, dessen Gruppe sich einmal wöchentlich im evangelischen Pfarrhaus am See trifft (Mittwoch von 17 bis 19 Uhr). Die Proben sollen Begegnungen ermöglichen und eine Art "Denktag" sein.

Mitstreiter ist Roland Gelfert (61), der sich als "Geschichtenerzähler" bezeichnet, ebenfalls Schauspieler und Sprecherzieher ist. Gelfert hat im Rahmen der "Langen Nacht der Bücher" schon Zuhörer in seine Fantasiewelten entführt. "Die Bilder sollen im Menschen entstehen", erklärt er. Die Geschichten und Mythen führen meist zu den Wurzeln des Menschseins. Sehr viel beschäftigen sie sich mit dem Vermächtnis der Kelten, die aus Sicht der Theatermacher kluge Erkenntnisse hinterlassen haben. "Gawain und die hässliche Frau" lautet der Titel der Ballade, die in den Kreis der Artussagen gehört und mit "König Artus und die hässliche Frau" als Nächstes auf dem Spielplan steht. Die alte Geschichte, in der der König in Bedrängnis gerät, offenbart spannende Fragen. "Es ist ein Stück über Liebe und Freiheit", beschreibt Goeschel die Geschichte, für die das Theater noch Mitspieler sucht. Aufgeführt werden soll es im September auf "Guthausen" zwischen Schloss Salem und Rickenbach. Das mimische Talent auf die Probe stellen können Interessierte bei einem "Improtheaterworshop" mit Jutta Klawuhn am 19. Februar von 11 bis 17 Uhr.

