Test geglückt: Mithilfe einer riesigen Betonkugel im Bodensee haben Wissenschaftler unter Wasser Strom gespeichert. „Bislang war das eine theoretische Überlegung, jetzt konnten wir es auch in der Praxis zeigen“, sagte Projektleiter Matthias Puchta vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel. „Wir konnten erfolgreich Energie speichern. Es hat letztlich alles genauso funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben.“Am Freitag wurde die 20 Tonnen schwere Betonkugel vor Überlingen mit einem Bergungsschiff an die Wasseroberfläche gezogen. In den kommenden Tagen soll sie über den See in den Industriehafen Hard gebracht werden. Dort hebt ein Autokran die Kugel aus dem Wasser, später wird sie ins Institut nach Kassel gebracht.Die Betonkugel hatte seit Anfang November rund 100 Meter tief im Wasser des Bodensees gelegen und war für die Messungen und Tests mit umfangreicher Technik und zahlreichen Kabeln versehen worden.Die hohle Kugel funktioniert nach Angaben der Wissenschaftler wie ein Pumpspeicherkraftwerk: Einströmendes Wasser treibt eine Turbine an, die Strom erzeugt. Bei einem Überschuss an elektrischer Leistung wird das Wasser wieder teils oder ganz aus der Hohlkugel gepumpt.Damit könnte Energie beispielsweise in der Nähe von Offshore-Windparks im Meer zwischengelagert werden - die wirtschaftliche Speicherung überschüssigen Stroms ist bisher eine zentrale Herausforderung im zukünftigen erneuerbaren Energiesystem.Im nächsten Schritt wollen die Forscher eine noch größere Kugel im Meer realisieren und dort längerfristige Tests betreiben, bevor das Verfahren kommerzialisiert werden soll. Derzeit würden noch mögliche Standorte anhand der Ergebnisse vom Bodensee genauer bewertet - etwa in Südeuropa oder auch in Norwegen, sagte Puchta. „Wir haben uns aber noch nicht festgelegt. Man muss dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachten und beispielsweise schauen: Wie ist die Entfernung zur Küste oder sind eventuell schon Kabel vorhanden?“ Er rechne mit dem Start der Tests im Meer in etwa drei bis fünf Jahren.