Rottweil Tausende Überlinger beim Viererbundtreffen in Rottweil

Ein Treffen unter Freunden: Die Hänsele treffen die Schuttig, Fedrahannes und Schantle. Der nächste Narredag findet 2020 in Überlingen statt.

„Freundschaft und Leidenschaft“ ist das, was den Viererbund kennzeichnet. Das sagte Christoph Bechtold, erster Narrenmeister der Narrenzunft Rottweil beim Zunftmeisterempfang zum Narredag. Der Narredag ist das Zusammentreffen der vier Zünfte aus Rottweil, Überlingen, Elzach und Oberndorf, ein nur alle drei oder vier Jahre stattfindendes Großereignis, zu dem Rottweil 20.000 bis 30.000 Besucher an diesem Wochenende begrüßt.Verfolgten schon zigtausende Besucher am Samstagabend den Nachtumzug, an dem vor allem die schaurig schönen Schuttig aus Elzach im Feuerschein ihrer Fackeln wirkten, so wird beim Umzug am Sonntagnachmittag und bei strahlendem Sonnenschein die ganze Pracht der schwäbisch-alemannischen Fastnacht deutlich werden: Die Rottweiler Weißnarren bilden mit Federahannes, Schantle, Fransenkleidle und Rössle die größte Gruppe, die Schuttig aus Elzach werden mit ihren Saublotern Schabernack treiben, die Oberndorfer Hansel, Narro und Schantle werden wieder Süßigkeiten zentnerweise unters Volk werfen und die Überlinger Hänsele mit ihren Karbatschen die Zuschauer faszinieren.„Zuneigung und Vertrauen zwischen den Zünften und Menschen“, prägen den Viererbund, sagte Christoph Bechtold beim Empfang im Kapuziner, an dem die Vorstände der Zünfte sich gegenseitig versicherten, Teil einer großen Familie zu sein. Nicht nur auf Ebene der Zunftvertreter, vielmehr sei der Narredag immer wieder auch Anlass für tiefe menschliche Beziehungen, aus denen Ehen und Kinder hervorgingen, sagte Bechtold.Die Sicherung des Narrennachwuchses intonierte auf bildhafte Weise beim Zunftmeisterempfang denn auch eine Abordnung der Rottweiler Stadtmusikanten. Musikalisch malten sie sich aus, was herauskommt bei einer Kreuzung von Federahannes, Schantle, Schuttig und Hänsele: „‘D Hebamm‘ riâft: Des Biâble hót â Blóter wie â Sau. Und statt Muttermilch trinkt er Weißweinschorle.“Zur musikalischen Unterhaltung beim Zunftmeisterempfang trug auch die Rottweiler Formation „Intakt“ bei, die Beatels-Songs ins Schwäbische transponierte. „Michelle ma belle“ klang dann so: „Hey Gschell, it so schnell…“ oder „Alltogether, kommét zemmâ“ und statt „Hey Jude“ klang „Hey Schu…-ttig“. Das Publikum war begeistert und begrüßte es, dass der Zunftmeisterempfang von der Musik und nicht von langen Reden dominiert wurde. Rottweiles Oberbürgermeister Ralf Broß konnte seine Amtskollegen aus Oberndorf und Elzach begrüßen, Überlingen war nicht vertreten. „Das ist schade“, sagten Überlingens Narreneltern. Wolfgang Lechler: „Schließlich ist Frau Becker noch im Amt und wird noch von uns Überlingen bezahlt.“ Thomas Proß. „Doch das Schöne an der Fastnacht ist es ja gerade, dass sie alle politischen Wirren überlebt.“Überlingen ist 2020 die nächste gastgebende Zunft. Nach 2006 findet dann am Bodensee wieder ein Narrentreffen des Viererbundes statt. Dass hier enorm viel Arbeit auf sie zukommen wird, ist den Narreneltern bewusst. „Die ersten Briefe sind schon geschrieben“, sagte Lechler. Briefe zum Beispiel an Hotels und Herbergen, um den tausenden von Narren, die 2020 nach Überlingen reisen werden, eine Unterkunft bieten zu können. In Rottweil stemmt nicht nur die Narrenzunft alleine den Narredag, sondern viele Vereine der Stadt helfen mit, auch der Handel und die Stadtverwaltung seien eine wichtige Stütze, sagte Narrenmeister Christoph Bechtold. 70 Besenwirtschaften wurden aufgebaut. Eine Zahl, die für sich spricht. 70 Besenwirtschaften, die in der klirrend kalten Nacht auf Sonntag propevoll waren. So voll, dass sich die Besucher näher kommen mussten. Die Rottweiler „Beatles“ sangen: „All together, kommét zemmâ, `s góht los.“