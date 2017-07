Überlingen Tankstellenangestellte wird von Anrufer ausgetrickst

Mithilfe einer falschen Telefonnummer bringt ein Betrüger die Angestellte dazu, ihm Bezahlcodes zum Herunterladen von Spielen herauszugeben.

Überlingen – Trickreich hat ein Betrüger eine Tankstellenangestellte am Sonntagabend zur Herausgabe von Codes veranlasst, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro entstand. Ein Anrufer, der sich als "Herr Kunze" ausgab, forderte die Frau Bezahlcodes mitzuteilen, mit denen im Internet kostenpflichtet Spiele heruntergeladen werden können. Da die Frau dem Anrufer nicht traute, vermittelte sie ihn weiter an ihren Chef, schreibt die Polizei.

Kurze Zeit später erreichte die Angestellte ein Telefonanruf, bei dem die Handynummer ihres Chefs angezeigt wurde. Der Anrufer gab sich als "Bruder des Chefs" aus und teilte ihr mit, dass sie die geforderten Codes übermitteln könne, falls Herr Kunze nochmals anrufen würde. Zur Sicherheit wurde ein Passwort vereinbart. Als "Herr Kunze" kurze Zeit später wieder anrief und das vereinbarte Passwort nannte, wurden ihm 15 Codes übermittelt. Erst als die Angestellte kurze Zeit später ihren Chef anrief, fiel der Betrug auf.