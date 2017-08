Überlingen Süße Entwicklungshilfe vom Bodensee in Kapstadt

Sieglinde Cerha aus Überlingen hilft im heißen Land bei der Schokoladenherstellung

Überlingen (sma) Denkt man an Südafrika, bringt man dieses Land am Horn des heißen Kontinents nicht sofort in den Zusammenhang mit Schokolade. Sieglinde Cerha aus Überlingen dachte daran auch nicht. Die Fachfrau in Sachen hochwertiger Schokolade hat bisher die Chocolaterie Feinsinn in der Überlinger Christophstraße betrieben übergab diese allerdings im Juni dieses Jahres an ihren Nachfolger. Auf dem Wochenmarkt ist Sieglinde Cerha aber auch weiterhin mit ihrem Schoko-Mobil zu finden.

Eine Urlaubsreise Anfang 2017 brachte sie nach Kapstadt und dort lernte sie die junge Rachel Brown kennen. Deren Name ist quasi Programm, denn "Sweet Rachel", wie sie überall nur genannt wird, ist buchstäblich verrückt nach Schokolade. In ihren klimatisierten Geschäftsräumen, dem "La Rachel's Sweet Sensation" in Kleinmond am Western Cape in Kapstadt, bietet sie unter anderem über 139 Sorten belgischer Schokolade an. Sieglinde Cerha lernte auf einer Fahrradtour Rachels Ehemann kennen und besuchte Rachel daraufhin in ihrem Geschäft. Die Überlingerin war gleich begeistert von der quirligen jungen Frau mit den vielen Ideen und so kamen die beiden Frauen ins Gespräch. "Sweet Rachel" konnte ihr Glück, eine deutsche Chocolaterie-Spezialistin in ihrem Geschäft begrüßen zu dürfen, gar nicht fassen und sofort war eine buchstäblich süße Idee geboren.

Ab Januar 2018 wird Sieglinde Cerha aus Überlingen für drei Monate nach Kapstadt gehen, um ihrer jungen Kollegin ihre Kenntnisse in Schokoladen- und Pralinenherstellung zu vermitteln. Ähnlich der Schokolade mit dem Motiv des Überlinger Münsterturms ist daran gedacht, Afrikanische Motive wie z.B. Elefant, Löwe oder Wasserbüffel auf die Schokoladen zu prägen. Ganz besonders die Weingüter Südafrikas möchte Rachel Brown dann damit beliefern. Sieglinde Cerha ist sich sicher: "Das ist eine tolle Idee, denn besonders im Bereich hochwertiger Schokolade ist in Südafrika noch ein großer Bedarf und somit Markt vorhanden." Die Überlingerin freut sich auf ihren nächsten Südafrika-Aufenthalt. Es ist doch toll, das Angenehme mit dem Beruflichen zu verbinden, erzählt Cerha.