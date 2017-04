Überlingen Studie der Uni Hohenheim über den Platanenstreit: "Die Kommunikation der Konfliktparteien war mangelhaft"

Die Platanendebatte hat Überlingen im vergangen Jahr tief gespalten. Sechs Studenten der Universität Hohenheim haben nun den Streit auf seine Ursachen untersucht. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER ziehen sie Bilanz.

Weshalb haben Sie sich bei Ihrer Studie für die Platanendebatte in Überlingen entschieden?

Im Rahmen des Seminars „Kommunikation bei Infrastrukturprojekten“ durfte sich jede Arbeitsgruppe ein Infrastrukturprojekt als Untersuchungsgegenstand aussuchen. Unsere Gruppe hat sich für die Debatte um die Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2020 in Überlingen entschieden, da darüber sogar in Stuttgart berichtet wurde und wir so Wind von der Sache bekommen haben. Nach weiteren Recherchen haben wir das weitreichende Ausmaß des Konflikts erkannt, das ja zu einem Großteil auch auf Kommunikationsproblemen beruht. Und die sind für uns Kommunikationswissenschaftler natürlich von besonderem Interesse. Auch wenn bereits zu Beginn unserer Untersuchung einige Bäume gefällt waren, wollten wir das Thema rückblickend mit wissenschaftlichen Mitteln untersuchen.

Welchen Erkenntnisgewinn haben Sie sich von der Studie erhofft? Und ist dieser dann auch eingetreten?

Zentral für unsere Untersuchung war der Wahrnehmungsunterschied zwischen den Kommunikatoren und der Öffentlichkeit. Wir wollten herausfinden, ob sich die Selbstwahrnehmung der beteiligten Hauptakteure der Debatte von der Fremdwahrnehmung und von der Wahrnehmung durch die Bevölkerung unterscheidet. Auch wollten wir wissen, wie die Medien über die Akteure berichtet haben. Unsere Forschungsfragen waren: Was sind relevante Themen für die Konfliktparteien und wie nehmen sich diese selbst wahr? Wie nimmt die Bevölkerung die Themen und die Konfliktparteien wahr? Welche Themen und Konfliktparteien werden in den Medien aufgegriffen? Der erhoffte Erkenntnisgewinn ist letztlich auch eingetreten.

Wir konnten feststellen, dass die verschiedenen Wahrnehmungen teilweise sehr unterschiedlich sind. Dadurch entstehen Missverständnisse. Und es kommt zu einer Frontenverhärtung, die eine sachliche Klärung der Debatte deutlich erschwert. Dass dann noch die OB-Wahl und verschiedene persönliche Auseinandersetzungen hinzukommen, die den Konflikt ausweiten und weiter anheizen, macht eine für alle akzeptable Lösung natürlich noch schwieriger.

Was sind die zentralen Erkenntnisse Ihrer Studie?

Unterschiedliche Wahrnehmungen im Konflikt um die Baumfällung führen zu einer Frontenverhärtung zwischen den Parteien. Die zum Erhebungszeitpunkt stattfindende OB-Wahl wirkt als Katalysator der Debatte in der Berichterstattung und in der Bevölkerung. Eine aktive Bürgerinitiative ist maßgeblicher Treiber des Konflikts, kann aber ihre Interessen nicht durchsetzen. Interessant war für uns außerdem, dass die Debatte noch lange nicht abgeschlossen war, obwohl wir dies zu Beginn der Untersuchung im Oktober 2016 eigentlich erwartet hatten. Stattdessen werden die ursprünglichen Konfliktthemen „Baumfällung“ und „Mauerabriss“ im Zeitverlauf um sachfremdere Themen ergänzt, wodurch die Debatte emotionalisiert und personalisiert wird.

Gibt es eine zentrale Erklärung, die für die verhärteten Fronten verantwortlich war?

Ein Grund für die verhärteten Fronten war sicherlich die mangelhafte und teilweise gar nicht stattfindende Kommunikation zwischen den verschiedenen Konfliktparteien. Dabei spielt aber nicht nur das Verhältnis zwischen Gegnern und Befürwortern der Baumfällung eine Rolle, sondern auch die Beziehung zur Öffentlichkeit und zu den Bürgern Überlingens. Transparenz und Bürgerbeteiligung ist wichtig. Letzteres fand zwar im Rahmen des Bürgerentscheids 2013 statt, dennoch haben sich Teile der Bevölkerung nicht mitgenommen und informiert gefühlt, wodurch Verdruss und Resignation gegenüber der Politik und den Projektverantwortlichen entstanden ist.

Inwiefern hat sich die Platanendebatte aus Ihrer Sicht auf den Oberbürgermeister-Wahlkampf ausgewirkt?

Wir haben die OB-Wahl als Katalysator der Debatte identifiziert. Durch die unterschiedlichen Positionen der Kandidaten hinsichtlich der Baumfällung hat die gesamte Debatte sowohl in der Bevölkerung als auch in der Berichterstattung nochmal an Fahrt gewonnen. Der Wahlausgang zeigt aber auch, dass die Platanendebatte im OB-Wahlkampf lediglich eines von vielen Themen und nicht alleine und ausschließlich für den Ausgang der Wahl verantwortlich war.

Sie haben auch die Rolle der lokalen Tageszeitung untersucht. Zu welchem Ergebnis sind Sie dabei gekommen?

Der SÜDKURIER ist als Hauptberichterstatter sehr wichtig für die Debatte in der Bevölkerung. Er hat im Verlauf des Konflikts umfassend über das Thema berichtet. Wir haben die Berichterstattung genauer untersucht, um herauszufinden, ob einseitig berichtet und eine Position bevorzugt wurde. Im Rahmen unserer Analyse konnten wir allerdings keine Verzerrung feststellen.

Was können andere Kommunen, bzw. andere Bürgerinitiativen aus dem Überlinger Fall lernen?

Es sind die Dinge, die Kommunikationswissenschaftler immer wieder betonen, wenn es um Baumaßnahmen und Infrastrukturprojekte geht: Beteiligung, Transparenz, Offenheit. Natürlich ist das in der Theorie immer einfacher gesagt, als in der Praxis getan. Missverständnisse und unterschiedliche Wahrnehmungen können nur dann aus dem Weg geräumt werden, wenn alle Parteien an einem Tisch zusammenkommen und sich gegenseitig respektieren und verständigen. Die Bürgerinitiative BÜB konnte zwar letztendlich ihr Interesse nicht durchsetzen, sie hat aber gezeigt, dass Beteiligung von Seiten der Bürger bei einem solchen Projekt enorm wichtig ist. Unsere Analyse ergab, dass die BÜB maßgeblicher Treiber der Debatte war und über den gesamten Zeitraum hinweg sehr aktiv und präsent war. Das ist zum einen auf Dirk Diestel zurückzuführen, der der Bürgerinitiative ein „Gesicht“ gab, zum anderen auch auf die ausführliche Kommunikation im Internet. Da die BÜB von Teilen der Bevölkerung als eher unfair und kompromisslos eingestuft wird, gilt es für Bürgerinitiativen, diese negative Konnotation möglichst zu vermeiden, was durch sachliche und inhaltsbezogene Kommunikation angestrebt werden sollte.

Die Studie und das Forschungsteam der Universität Hohenheim

Team: Die Studenten Verena Baumann, Pia Droldner, Daniela Haas, Nicole Kreiner, Daniel Kurr und Nadine Lindt haben in ihrem Masterstudiengang Kommunikationsmanagement an der Universität Hohenheim erstellt. Die Studie war Teil des Seminars "Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten" unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Brettschneider. Als Sprecherin der Gruppe fungierte Nicole Kreiner, die die Fragen des SÜDKURIER schriftlich beantwortete.

Die rund 200 Seiten dicke Ergebnispräsentation ist noch nicht veröffentlicht, soll aber bald auf der Homepage der Uni Hohenheim einsehbar sein.