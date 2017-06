Überlingen Straßensperrung führt zu Verkehrschaos

Durch die bis 23. Juni geltende Sperrung der westlichen Bahnhofstraße und die damit einhergehende Umleitung entsteht regelmäßig ein Verkehrschaos. Strandbadgäste haben in diesen Tagen kaum Chancen auf einen Parkplatz.

Überlingen – Schönes Wetter? Strandbadzeit! In Überlingen bedeutet schönes Wetter aber auch: Verkehrschaos- und Parkplatzsuchzeit. Über die Autolawine, die an sonnigen Samstagen und Sonntagen durch die Stadt rollt, klagen Anwohner schon lange. Durch die bis 23. Juni geltende Sperrung der westlichen Bahnhofstraße und die damit einhergehende Umleitung entsteht nun auch dort regelmäßig ein Verkehrschaos.

Wer ins Strandbad will, kommt nicht hin, zumindest nicht von Westen, und wer von Osten kommt und keinen Parkplatz findet, dreht, fährt durchs Kurgebiet oder findet den Weg zum Parkplatz am Bahnhof Therme, der hinter dem Umleitungsschild liegt und dort mit viel Glück auch einen Parkplatz.

Besonders am Wochenende und vor allem dann, wenn zusätzlich die Therme gut besucht ist, führt das zu einem Verkehrschaos. Vergangenes Wochenende sei das so gewesen, berichtet Thermechef Peter Koop: "Die Autos bleiben alle erstmal vor der Therme stehen, um sich zu orientieren, vor allem, wenn es Neubesucher und Touristen sind. Wir haben uns dann selbst um eine Beschilderung gekümmert, mit der sie überhaupt zum Parkplatz Bahnhof Therme finden. Sonst hätten sie keine Chance." Thermebesucher sollten zunächst versuchen, auf dem Thermeparkplatz einen Parkplatz zu finden und dann zum Parkplatz am Bahnhof Therme fahren, sagt er. Gibt es dort auch keinen Parkplatz, bleibt noch das Parkhaus West, in dem Thermebesucher ab Mitte Juni zwei Stunden umsonst parken können.

"Aber die Standbadbesucher, die fallen komplett durch", sagt Koop. "Da haben wir nicht die geringste Chance. Wir sind da wirklich in einer Zwickmühle." Durch den Wegfall zahlreicher Parkplätze beim Bahnhof Therme im Zuge der Landesgartenschau ab September werde man schon große Probleme haben, Thermebesucher unterzubekommen. Standbadbesuchern bleibe keine andere Wahl, als sich in der Umgebung Parkmöglichkeiten zu suchen, bedauert Peter Koop. Doch die seien rar. Und vor Falschparken warnt die Stadt ganz ausdrücklich und appelliert an die Besucher, die Bäder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrädern oder zu Fuß anzusteuern. "Um die erforderlichen Rettungswege auf den Straßen am Seeufer und den angrenzenden Wohnquartieren sicherzustellen, werden wir auch weiterhin behindernde Fahrzeuge konsequent abschleppen", teilt Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger mit.

An stark frequentierten Wochenenden hätten Strandbadbesucher auch durchaus mal auf dem Gehweg vor dem Strandbad geparkt, hat Koop beobachtet und tut seinen Eindruck kund, dass die Knöllchenverteiler hier in letzter Zeit häufiger unterwegs seien als früher. "Für Strandbadbesucher wird es, wenn in den Pfingstferien gutes Wetter ist, schwierig einen Parkplatz zu finden", prophezeit Koop.

Die Stadt teilt mit: In Kürze wird das Grundstück der Villa Trabold ebenfalls zum Parkplatz umfunktioniert. Man arbeite "mit großem Nachdruck an der Fertigstellung der neuen Bahnhofstraße und der Realisierung des neuen Parkhauses Therme. Leider bestehen bis zur Fertigstellung dieser Projekte Einschränkungen beim Parkplatzangebot rund um das Westbad."