Überlingen Stimmige Feier zur Amtseinführung von OB Jan Zeitler

Aufbruch in neue Zeiten mit Brezeln, Wein und Viererbund-Kollegen. Die Jugendkapelle gibt bei der Vereidigung Dynamik und Schwung nach Noten vor.

Mit einem programmatischen Titel eröffnete die städtische Jugendkapelle die Feier zur Amtseinführung von Oberbürgermeister Jan Zeitler: "Fanfare for a New Horizon". Das Musikstück stehe "symbolisch für den Fortschritt und die Entdeckung neuer Horizonte, aber auch für die Pflege der Tradition" ist im Online-Blasmusikshop zu lesen. Wenn das nicht zu der "Perle am Bodensee" passt, wie die Stadt Überlingen von Regierungspräsident Klaus Tappeser bezeichnet wurde. Das junge Ensemble unter der Leitung von Ralf Ochs demonstrierte, was Dynamik heißt. Nicht nur bei der nahezu sinfonischen Popkomposition "Music" von John Miles, die Alexander Lemke mit einem Saxopohon-Solo eröffnete.

Von A bis Z spannte sich so der Bogen – von der Aufbruchstimmung nach Noten bis zu Hermann Hesses lyrischem Zauber des Neubeginns, mit dem Jan Zeitler seine Regierungserklärung schloss. Damit scheint dem neuen Stadtoberhaupt zumindest im ersten Ansatz gelungen, was Lothar Wölfle als Ratschlag Montesquieus zitiert hatte. Politiker dürften "die Menschen nicht vor sich herzutreiben, sondern müssen sie dazu zu bringen, dass sie einem folgen".

Folgen musste Zeitler nach den Ansprachen zunächst selbst den Trachtenfrauen Renate Lohr und Sigrun Rimmele ins Foyer zum Anschnitt einer Tortenüberraschung. Seine Frau Annette hatte das süße Werk bei der Bäckerei Diener in Auftrag gegeben mit dem Motiv eines grünen Parks am See. Präziser als die Bäume waren die guten Wünsche in Zuckerschrift: "Lieber Jan, viel Freude, Weitsicht und Gelassenheit für Dein Überlingen 2017–2024. Annette+die Zeitler- und Stollfamily".

Im Kreise der Viererbund-Kollegen wurde Zeitler herzlichst aufgenommen. Elzachs Bürgermeister Roland Tibi hatte ihm schon mal eine Saubloder mitgebracht, damit er bei Bedarf mal auf den Ratstisch hauen könne. Rottweils OB Ralf Broß fühlte sich sichtlich wohl. "Wir haben das Gefühl, es ist gut angekommen, dass wir da sind." Immerhin wird schon der nächste Narrentag für Zeitler ein Heimspiel sein.

Bei seinem Einstand konnte Zeitler schon weitere Sympathisanten für sich gewinnen. "Ich habe ihn nicht gewählt", sagte ein Besucher: "Doch ich war heute sehr angetan." Auch wenn dem "ÜB von Oberlingen" bei seiner Rede noch der eine oder andere kleine Versprecher unterlief. Die Überlinger fühlten sich so wohl bei den Nachgesprächen, dass kurz vor Mitternacht der Wein zur Neige ging – zumindest der, den die Stadt kostenlos ausschenken ließ. Darüber war sogar das neue Stadtoberhaupt kurz verdutzt.

Kommt Zeit(ler), kommt Rat? Der Rat hat auch mit dem neuen OB noch einiges zu tun, was die Konsolidierung angeht. Das hat Regierungspräsident Klaus Tappeser den Überlingern neben einigem Lob auch ins Stammbuch geschrieben. Ob deshalb schon eine schwäbische Sparsamkeit Einzug gehalten hat, die auch Landrat Wölfle bei seinem Literaturgeschenk für sich in Anspruch nahm, lässt sich noch nicht verifizieren. Ein Amtskollege Zeitlers aus dem Umland zeigte sich etwas verwundert über die Selbstbeschränkung der ehemals badischen Reichsstadt bei einer derartigen Feierstunde auf zwar leckere, aber doch tendenziell eher trockene Brezelchen. "Wir hätten da schon ein paar Schnittchen aufgefahren", erklärte der Bürgermeister aus dem Bodenseekreis. Vielleicht hätte der Wein dann sogar etwas länger gereicht.