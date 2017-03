Überlingen Sternwarte Überlingen feiert 60. Geburtstag

Elektromeister Bruno Müller hat die Sternwarte in Überlingen im Jahr 1957 gegründet. Inzwischen hält ein Verein um Peter Wüst die Einrichtung am Leben. Mit einem Programm zum Tag der Astronomie am 25. März begehen die Sternwärter das 60-jährige Bestehen.

Immer freitags ist Sternzeit in Überlingen. Dann öffnet der Verein die Pforte zur Sternwarte bei der Wiestorschule und – wenn der Himmel klar ist – die Kuppel zum Kosmos. Natürlich auch bei besonderen Ereignissen am Firmament, seien es Finsternisse, außergewöhnliche Planetenkonstellationen oder Kometenbegegnungen. In diesem Jahr feiert die Sternwarte ihr 60-jähriges Bestehen und veranstaltet dazu wieder einmal einen Tag der offenen Tür. Welcher Termin wäre dafür geeigneter als der bundesweite Tag der Astronomie am 25. März? Interessenten brauchen jedoch nicht zu warten, bis es dunkel ist. Denn schon am Nachmittag gibt es spannende Vorträge und eine kleine Ausstellung der Teleskope. Am Abend verlockt – das kann man allerdings nur hoffen – der Blick in den Nachthimmel und die Tiefen des Alls.

Nicht viele Städte dieser Größenordnung haben eine eigene Sternwarte. Überlingen hat sie dem engagierten Elektromeister Bruno Müller (1907 bis 2005) zu verdanken, der sie 1957 mit einem selbst gebauten Fernrohr und der Unterstützung der Stadt eingerichtet hat. "Bastler baute Himmelsfernrohr" war am 1. Mai 1957 im SÜDKURIER zu lesen gewesen. Den Parabolspiegel mit 18 Zentimeter Durchmesser hatte der Elektromeister selbst geschliffen und mit einer Vorrichtung aus Fahrradglühbirne und Rasierklinge auf die erforderliche Präzision hin überprüft. Im September 1957 hieß es nach einer Besichtigung der neuen Errungenschaft dann: "Stadträte dürfen in den Mond schauen." Bis ins hohe Alter von über 90 Jahren kümmerte sich Müller um sein Lebenswerk. Im Jahr 1993 hatte sich ein gemeinnütziger Verein konstituiert und 1996 die Verantwortung für die Sternwarte übernommen. Dessen Vorsitzender Peter Wüst – von seiner Profession als ehemaliger Luft- und Raumfahrtingenieur geradezu berufen dazu – kümmert sich bis heute um das außergewöhnliche Erbe Bruno Müllers.

Ein attraktives Programm mit ebenso aktuellen wie spannenden Vorträgen rückt die Einrichtung immer wieder ins Rampenlicht. "Im Durchschnitt haben wir etwa 1000 Besucher pro Jahr", sagt Wüst: "Wenn es irgendwelche Wunder zu sehen gibt, werden es deutlich mehr." Ein Hindernis war die Sternwarte, als im Jahr 2002 mit dem Neubau der Wiestorsporthalle begonnen wurde. Korrekter: Die neue Halle wäre so dicht an den Ausguck herangerückt, dass sie ihm einen großen Teil der Sicht genommen hätte.

Daher beschloss der Gemeinderat auf Anregung Peter Wüsts und des Vereins nach einer Besichtigung der Anlage eine Verlegung der Sternwarte um die Distanz eines Steinwurfs. Im März 2004 wurde die Kuppel auf einem neuen Fundament wieder offiziell eröffnet. Die Sternwärter des Vereins – wie sich selbst nennen – hatten den Innenausbau vorgenommen und das kleine Observatorium umfassend renoviert.

Das Hauptinstrument der Sternwarte ist heute ein Linsenteleskop mit einem Objektiv von 15 Zentimeter Durchmesser und einer Brennweite von 225 Zentimeter. Es wurde von Uwe Weigele erstellt und hat eine vorzügliche Abbildungsqualität; mit hochwertigen Weitwinkelokularen wird eine bis zu 300-fache Vergrößerung erreicht. Zusätzlich gibt es noch ein paar kleinere Fernrohre und einen Herschelkeil zur gefahrlosen Beobachtung der Sonnenoberfläche.

Tag der Astronomie

Am Tag der Astronomie, dem 25. März, feiert die Sternwarte Überlingen ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Am Nachmittag sind von 14 bis 17 Uhr diverse Vorträge geplant, auch eine Teleskopausstellung kann besucht und die Sonne beobachtet werden. Von 19.30 bis 21.30 Uhr wird die Kuppel zu einem Beobachtungsabend geöffnet. "Sehenswertes an der Sonnenbahn" lautet das diesjährige Motto des Astronomietags. Hier werden bei klarem Himmel die Planeten Merkur, Mars und Jupiter zu sehen sein, mit etwas Glück vielleicht sogar noch der Uranus.