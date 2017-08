Überlingen Stephan Sulke sorgt bei Kultur im Kapuziner für eine Sternstunde

Das Publikum beim Überlinger Kleinkunsfestival feierte den großen alten Poeten am Klavier mit Minuten langem Applaus und Standing ovations.

Doch, es gibt sie, diese Momente: Man steht nach einer Veranstaltung auf und weiß, dass man eine Sternstunde miterlebt hat. Etwas ganz Großes. Der Auftritt von Stephan Sulke beim Festival „Kultur im Kapuziner“ verschaffte einem so einen Augenblick. Als der 73-Jährige, der einzige wahre Poet unter den vielen Liedermachern der 1970-er und 1980-er Jahre, nach zwei Stunden von der Bühne geht, steht das Publikum im gut besetzten Kapuziner auf. Standing ovations und zwei Minuten Appaus. Die erste Zugabe: "Ich wollte Ihnen nur mal Danke sagen ..." Eines seiner eindringlichsten Lieder von damals. Die absolute Mehrheit der begeisterten Gäste erkannte den Titel nach zwei, drei Takten. Wieder tosender Beifall, nochmals Standing ovations.



Der alte Herr springt von der Bühne wie einer Junger. Und kommt zur zweiten Zugabe zurück. "Der Mann aus Rußland." Noch eines jener alten Stücke, mit denen er einst, in Zeiten des Kalten Krieges, wo der Feind hinter dem Eisernen Vorhang böse zu sein hatte, aneckte. "Der Mann aus Russland konnte lachen / fröhlich sein und Witze machen / war ein Mensch genau wie ich und du." Sulke verneigt sich, lächelt und sagt Danke. Beim Blick ins stehende Publikum, das ihn feiert, schmunzelt er nochmals verschmitzt und meint: "Dann hat es sich ja gelohnt, nach Überlingen zu kommen."

Ja, Stephan Sulke, es hat sich gelohnt. Für ihn da oben und für uns da unten im Publikum, das auch von weither anreiste, um das zweite Konzerte zu erleben, das Stephan Sulke in diesem Jahr nach seinem Auftritt in Zürich gibt. Von Innsbruck kam einer, der sich vorher "Die dicke Ulla" gewünscht hatte, wie Sulke bemerkte. In der ersten Reihe saßen drei Schweizerinnen, die aus Basel hergefahren waren, und auch aus Bern war eine Dame extra in den Kapuziner gekommen. Gelohnt hat es sich auch für Veranstalter Reinhard A. Weigelt – ob nun auch finanziell, das bleibt das Geheimnis zwischen ihm und dem Künstler. Aber Weigelt holte Sulke vor allem für sich selbst her, verkündete er eingangs bei der Begrüßung: "Es gibt Abende, die mache ich, um Geld zu verdienen, und es gibt Abende, die mache ich, weil ich sie machen will."

Jeans, schwarzer Pulli, weißes Hemd. Unprätentiös steht Stephan Sulke auf der Bühne. Bescheiden plaudert er zwischen den Liedern, zwischen Flügel, Gitarre und Keyboard. Auch seinen – wie heißt das so schön – "größten Hit" spart er nicht aus: Die "Uschi", mit der der Intellektuelle sich 1982 plötzlich in der ZDF-Hitparade wiederfand, spielt er an. "La-la-la", kein Text, geht weg vom Flügel und lässt den Saal singen.

"Ich habe es mir tatsächlich nicht verklemmen können, nochmals eine CD zu machen und mir zwölf Songs aus der Seele raus zu lutschen", kündigte er seinen Lieblingssong von dieser aktuellen Einspielung an. "Ich geb mein Herz nie mehr her": "Du kannst mich noch so oft besuchen / Ich mach dir trotzdem nicht mehr auf / Kannst ewig hin und her versuchen / Die Tür bei mir hat keinen Knauf." Liebesschmerz und Liebeslieder von einem 73 Jährigen? "Ich komme langsam in ein Alter, in dem man sich fragt, muss man das noch singen: Ich sage ja", kündigte er eines seiner schönsten Chansons von früher an: "Ein langes Leben wünsch ich Dir": "Nu hast du doch gewonnen / Hast deinen Ring bekommen ..." Man nimmt es ihm ab.

Ja, seine Stimme klingt nicht mehr so, wie man sie in Erinnerung hat. Bei der "dicken Ulla“ kommt er nicht mehr hoch, wenn er vom jämmerlichen Leben der alternden Dirne singt: "Ulla, im Steinbruch Deiner Seele / beraubt von tausend Dieben / ist nicht mehr viel geblieben ..." Da jagte einem seinem Stimmgewalt früher Schauer über den Rücken. Auch wenn die Zeit auf den Stimmbändern Spuren hinterlassen hat, trifft doch jeder Satz mitten ins Herz. Und dann sind da die jugendlichen Finger virtuos auf Tasten und Saiten unterwegs. Wenn der Meister der leisen Töne heute singt, glaubt man in jeder Note die Erfahrung aus sieben Leben herauszuhören. "Liebe ist eben nichts für Anfänger" heißt seine neue CD und das Programm. Man muss wohl erst 73 werden. Danke, Stephan Sulke.