Überlingen Start frei für Überlinger Saalfasnet mit dem Wieber Allefanz

Mit dem dritten "Iberlinger Wieber Allefanz" fiel am Samstagnachmittag der Startschuss zur Saalfasnacht in der Narrenhochburg Überlingen. Keine Gegenveranstaltung zum traditionellen Frauenkaffee wolle man sein, aber eine Ergänzung, wie die Renkerwirtin sagte.

Renkerbrunna, Renkerbrückle, Renkerplatz. Alle Wege führten ins Weinlokal Renker und getreu dem Motto: "Verkehr mol ganz andersch" strömte Überlingens allefänzige Wieberwelt zahlreich herbei. Jede Menge organgefarbene Helme und Schirmmützen jeglicher Couleur regelten den Straßenverkehr – ein Falschfahrer war schließlich auch unter den Anwesenden. Selbst die Sittenpolizei war zur Verkehrsregelung der etwas anderen Art angerückt. Frau zeigte dennoch Vielfalt und niemand glaubte zunächst, dass aus dem heillosen Wirrwarr aus Rabenkostümen, Silberblauen Sultaninen und vielem mehr auch diesmal wieder eine homogene Narrenmasse entstand, die pünktlich um 14.30 Uhr mehr oder weniger geordnet ihre Plätze einnahm.

Die Wirtin trat diesmal sogar selbst noch in die Bütte. "Geschätzte Damen" begrüßte Barbara Schrader die rund 100 Gäste und staunte, was aus einer "Prosecco-Laune" entstanden war. Ihre Feststellung: "Jetzt sind wir zum dritten Mal hier und wir kommen wieder", wurde aus allen Kehlen mit lauter Zustimmung goutiert.

Die Wirtin Elke Renker stieg als erstes in die Bütt, um mit Texten der, wie sie sagte, von ihr so hochverehrten Fasnachtsgröße Walter Fröhlich, das Wort "Allefänzig" zu erklären. "Wenn ein Hiesiger der Rheinländerin ihre Gefühle beim Hellau nicht gönnt, ja das ist allefänzig".

Ausgelassene Stimmung herrschte bereits und die Frauenband Cellulitis machte so richtig Dampf, als zu den Klängen von Helene Fischers "Atemlos", frech umgetextet in "Flügelschlag durch die Nacht", und stimmgewaltig vom Narrenvolk begleitet, zum dritten Mal der weise Überlinger Uhu einschwebte.



Angela Reisch ist bereits eine Art Kult beim Allefanz, und ihre Mischung aus Boulevard, Politik und Stadtgeschehen wird immer wieder durch Applaus unterbrochen. Mit Sätzen wie: "S Walker isch frisch renoviert, de Micha Stehle ganz ungeniert hot's verpachtet an en Grieche, do kannsch vu weitem de Zazike rieche", oder "mit 50,1 Prozent der Stimmen ließ sich der OB-Titel erklimmen, beim zweiten Wahlgang stand dann fest, der Kuckuck hockt im Überlinger Nest", traf sie den Nerv ihrer Zuhörer und lieferte feinsinnig und scharfzüngig Klatsch und Tratsch aus der Sicht des am Überlinger Nachthimmel kreisenden Beobachters.

Christel Schneider als "Hänsele-Frau" trat als nächstes auf und die Damenwelt bog sich schon nach den ersten Sätzen vor Lachen. Sie kann als ein Top-Act bezeichnet werden, hätte man einen "Lachmesser" vor Ort installiert. Pointiert und schlüpfrig erzählte das weibliche Überlinger-Hänsele von den Erfahrungen beim Hänsele-Juck und den Gefahren, doch noch im Hänselebrunnen zu landen. Mit Mimik und Gestik ist sie die pure Verkörperung einer Büttenrednerin. "Konner hot´s bis jetzt gschnallt, dass in dem Hänsele steckt geballt, eine Frau mit Kurven und Figur, mit langen Haaren und Busen-Natur". Das Publikum gröhlte begeistert.

Die junge Laura Ruhrmann, der Narrensamen aus dem Hause Held und Menke, traute sich was. Mit ihrem als Rap gesungenem "Das Mandala wird bunt" von Rene Kandler überzeugte sie so manch "ältere" Fasnachterin und brachte jugendliche Frische in die samstägliche Narrenhochburg. Zu Kamasutra-Stellungen forderte sie die Damenwelt auf und machte diese gleich mit ihrer "Mitspielerin" Lena Fleck vor.

Neu beim Wieber-Allefanz war Saskia Metzler. Das merkte man ihr aber nicht an, denn als Tratsche mit Kopftuch, die gerade vom Arztbesuch kam, hatte auch sie die Lacher schnell auf ihrer Seite. Allerhand wusste sie zu berichten und verteilte munter neue Jobs, wie zum Beispiel den als neue Kulturkutscherin an Überlingens (Noch)-Oberbürgermeisterin Sabine Becker. Auch wollte sie, animiert durch die vielen leerstehenden Läden, einen ständigen Bürgerempfang in einem eben solchen einrichten.

Die Tipps und Tricks der Fitness-Queen Angelika Messner, auch ein Allefanz-Urgestein, seit drei Jahren dabei, wurden immer wieder durch brüllendes Lachen unterbrochen: "Habe heute mal wieder Sport gemacht, Ritter-Sport zwei Tafeln." Das Publikum zeigte sich hochzufrieden von der dritten Veranstaltung der allefänzigen Wieber und Angela Reisch erklärte, von Kult zu reden sei zu früh, aber kultig könne man den Wieber-Allefanz gewiss nennen.