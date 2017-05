Überlingen Starsegler der Spitzenklasse kommen nach Überlingen

Die Distriktmeisterschaft der Starbootklasse finden vom 10. bis 14. Mai beim Bodensee-Yachtclub Überlingen statt. Gleichzeitig wird auch die Hammond-Perkin-Trophy ausgetragen. Auch Lokalmatador Hubert Merkelbach ist im Starboot am Start.

Überlingen – Die Starbootklasse ist unter den Seglern eine der wenigen olympischen Disziplinen. In Zweier-Teams geht es auf den Regatten nicht nur um Pokale, sondern auch um wichtige Punkte in der Weltrangliste. So auch vom 10. bis 14. Mai beim Bodensee-Yachtclub Überlingen, wo die diesjährigen Distriktmeisterschaften stattfinden. Hinter den Welt- und Europameisterschaften kommen diese Wettbewerbe an dritter Stelle.

Die Segel-Welt ist in verschiedene Distrikte eingeteilt. In Distrikt 17 ist Deutschland – zusammen mit sechs weiteren europäischen Nationen. Somit ist der Stellenwert der „International Open Star Class Championship 17. District“, wie die Regatta ganz offiziell heißt, sehr hoch. Ein Beweis dafür ist die Verteilung der wichtigen Sterne für die Segel. Für Weltmeisterschaften gibt es goldene, für Europameisterschaften silberne und für Distriktmeisterschaften blaue Sterne. Der diesjährige wird in Überlingen vergeben.

Dazu werden Spitzensegler aus der Weltrangliste am Bodensee erwartet. Mit dabei ist auch Lokalmatador Hubert Merkelbach vom Bodensee-Yachtclub Überlingen, der in der Weltrangliste momentan auf Platz 14 liegt und die Top 10 anpeilt. In diesem Jahr ließ er in Miami beim Bacardi Cup, dem ersten großen und vor allem hochklassig besetzten Wettbewerb, mit einem zwölften Platz aufhorchen. In Überlingen ist Hubert Merkelbach mit Kilian Weise vom Diessener Segel-Club am Start. Ebenfalls vom Bodensee-Yachtclub mit dabei ist Timm Grömminger.

„Wir erwarten mehr als 30 Teilnehmer“, sagt Hubert Merkelbach, der auch in der Organisation mit dabei ist. „Diese Regatta gehört zu den bedeutendsten, die dieses Jahr am Bodensee stattfinden.“ Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass Starsegler aus mindestens sechs Ländern dabei sein werden. Gemeldet haben bislang unter anderem Josef Urban, der Führende in der österreichischen Rangliste, der Schweizer Meister Bernhard Seger und der ukrainische Spitzensegler Pavlo Bondar. Ganz große Namen kommen meistens erst kurzfristig ins Teilnehmerfeld.

Geplant sind von Donnerstag bis Sonntag maximal sieben Wettfahrten direkt vor dem Bodensee-Yachtclub im Überlinger See. „Es wird so ähnlich aussehen, wie vor zwei Jahren, als die Segel-Bundesliga bei uns zu Gast war“, erklärt Hubert Merkelbach. „Allerdings sind die Strecken größer und dauern deutlich länger.“

Neben der Distriktmeisterschaft wird auch die traditionelle Hammond-Perkin-Trophy ausgesegelt. Das ist auch der Grund, warum im Teilnehmerfeld bereits jetzt mehrere Schweizer Boote zu finden sind, obwohl die Schweiz nicht in den 17. Distrikt gehört. Damit können die Teilnehmer doppelt Punkte für die Weltrangliste ergattern. Bislang kommen Starbootsegler aus Deutschland, Russland, Ukraine, Ungarn, Österreich, und der Schweiz.

Neben den sportlich spannenden Wettfahrten gibt es ein großes Rahmenprogramm. Zum Auftakt findet am Donnerstag ein Seglerhock mit Abendessen statt. Am Samstag steigt die große Seglerparty auf dem Lugenhof und am Samstag wird bei der offiziellen Meisterschaftsfeier gefeiert. Die letzte Startmöglichkeit ist am Sonntag um 15 Uhr. Anschließend werden Preise verliehen.

Distriktmeisterschaft

Vom 10. bis 14. Mai findet in Überlingen die Internationale Open Star Class Championship des 17. Distriktes statt. Gesegelt wird von Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai. Geplant sind maximal sieben Wettfahrten. An den Abenden findet jeweils ein großes Rahmenprogramm statt. Informationen im Internet: www.bycue.de