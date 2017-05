Überlingen Stark wie ein doppelter Espresso: "Der Kaffeedieb" von Tom Hillenbrand

Tom Hillenbrand stellt beim WortMenue unterhaltsam seinen Roman "Der Kaffeedieb" vor.

Lange, bevor Tee das Nationalgetränk der Briten wurde, war England dem "Türkentrank" verfallen. In Wien eröffnete das erste Kaffeehaus 1685, in Oxford bereits 1650, in London 1652. Um 1675 soll es in England über 3000 Kaffeehäuser gegeben haben. In diese Zeit entführt der Roman "Der Kaffeedieb" von Tom Hillenbrand, den der Autor beim WortMenue im Café im Rathaus vorstellt. Der junge Engländer Obediah Chalon ist ein wissensdurstiger "Virtuoso" – Hillenbrand: "Heute würde man sagen: ein Nerd" -, aber auch ein Spekulant und Wechselfälscher, kurz: ein Glücksritter. Doch er vergaloppiert sich, und nur ein gefährlicher Auftrag kann ihn vor dem Untergang retten: Chalon soll im Auftrag der Holländer den Türken, die sich das Kaffeemonopol mit den Franzosen teilen, Kaffeepflanzen stehlen. Finanziell unterstützt von der mächtigen Handelsgesellschaft "Vereinigte Ostindische Compagnie" stellt Chalon eine internationale Spezialistentruppe zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. Man kenne dieses Genre auch aus dem Kino, erklärt Hillenbrand. Sein Buch sei so eine Art "Ocean's Eleven" mit Degen, Strumpfhosen und komischen Perücken. Ebenso unterhaltsam wie sein Roman ist Hillenbrands Präsentation, die mit einer herkömmlichen Lesung in etwa so viel zu tun hat wie ein koffeinfreier Blümchenkaffee mit einem doppelten Espresso. Hillenbrand schlüpft in die einzelnen Charaktere und erweckt sie mit beträchtlichem schauspielerischem Talent zum Leben. Dazwischen erzählt er, wie das Buch entstand, und erläutert den historischen Hintergrund.

Hillenbrand ist Wirtschaftsjournalist, als solcher arbeitete er unter anderem für Spiegel Online. Als Schriftsteller wurde er durch die Gastro-Krimis um den Luxemburger Koch Xavier Kieffer bekannt. Doch Hillenbrand schreibt ebenso über kulinarische Sachthemen. Auch der Komplex "Überwachungsstaat" interessiert ihn sowohl fiktiv als auch faktisch, sein Science-Fiction-Krimi "Drohnenland" erhielt 2015 den Friedrich-Glauser-Preis. In den "Kaffeedieb" konnte Hillenbrand all diese Interessen einfließen lassen. Am Anfang stand die Frage, wie die Holländer das Kaffeemonopol der Türken brachen. "Die Infos", stellte er fest, "sind im Zeitnebel untergegangen. Und das ist natürlich fantastisch" – für einen Schriftsteller. So basiere sein Roman auf "einer wahren Geschichte und den Rest konnte ich mir ausdenken, ohne zwei Wochen später Briefe von Studienräten zu bekommen". Einen Rüffel erhielt er aber doch, da er ursprünglich in seinem Buch das Ijsseelmeer erwähnte, das ein Binnensee ist, der erst 1932 künstlich entstand. Hillenbrand korrigierte den Fehler in der zweiten Auflage seines Romans, der derzeit in der vierten vorliegt.