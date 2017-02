Überlingen Stadtwerk zurück in Kurt-Wilde-Straße

Das modernisierte Verwaltungsgebäude mit neuem Kundenzentrum geht in Überlingen in Betrieb.

Überlingen (hpw) In eineinhalbjähriger Bauzeit und mit Investitionen von 3,6 Millionen Euro hat das Stadtwerk am See sein Verwaltungsgebäude mit dem Überlinger Kundenzentrum in der Kurt-Wilde-Straße modernisiert. Anfang dieser Woche sind die Mitarbeiter von ihrem Ausweichquartier am See in ihr Büro zurückgekehrt. Ihr Domizil haben hier unter anderem der Geschäftsbereich Energiesysteme und Teile der Marktprozesse. Ins Auge fällt beim Betreten des Gebäudes das neue Kundenzentrum mit seiner zentralen Theke, an der eine Beraterin als Ansprechpartnerin direkt zur Verfügung steht. Insgesamt sind an diesem Standort 60 Mitarbeiter des Stadtwerks beschäftigt.

"Diese Maßnahme ist für uns auch ein Bekenntnis zum Standort Überlingen", sagt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Gerade auf dem Markt im Westen habe man noch viel vor. Neben der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation wolle sich das Stadtwerk im Wärmegeschäft künftig stärker engagieren. Einen Fingerzeig darauf gibt das Blockheizkraftwerk im Technikzentrum der Kurt-Wilde-Straße. Nicht nur das neue Gebäude, auch die Jugendherberge und das nahe Weingut Kress werde von hier aus beheizt. "Wir stehen für Nachhaltigkeit und Regionalität", betont Bürkle. Aus diesem Grund wurde auch das alte Bauwerk in der Substanz erhalten und nach der Entkernung energetisch saniert. Zwei Büros im neuen Kundenzentrum geben den Raum für längere Gespräche.

Auch wer das neue Kundenzentrum nicht persönlich aufsuchen will, dem bieten sich viele andere Kommunikationskanäle. Neben der kostenlosen telefonischen Auskunft steht über das Internet auch ein Chat-Kanal zur Verfügung. Dennoch sind die Mitarbeiter in der Kurt-Wilde-Straße von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8.30 und 17 Uhr für die Kunden da. Mit einem Tag der offenen Tür will sich das Stadtwerk am See im Mai seinen Kunden offiziell vorstellen. "Wir sind hier zwar einsatzbereit", sagt Alexander-Florian Bürkle und mit Blick nach draußen, "aber das Umfeld ist im Moment noch nicht repräsentativ."