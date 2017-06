Überlingen, Friedrichshafen Stadtwerk am See zieht Bilanz aus 2016: Das Jahr der Investitionen und ein Gewinn von 10 Millionen Euro

Stadtwerk am See zieht Bilanz aus 2016: Das Jahr der Investitionen und ein Gewinn von 10 Millionen Euro

Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender des Stadtwerk am See ziehen zufrieden Bilanz. OB Jan Zeitler: "Ein wahnsinnig tolles Ergebnis." In Überlingen plant das Stadtwerk den Bau eines neuen Parkhauses, Baubeginn ist für August angekündigt.

Das Stadtwerk am See, ein Zusammenschluss der Stadtwerke aus Friedrichshafen und Überlingen aus dem Jahr 2012, hat 2016 so viel investiert wie noch nie, fast 26 Millionen Euro, so dass das Anlagevermögen von 117 auf fast 132 Millionen Euro stieg. Der Unternehmensgewinn betrug 10,2 Millionen Euro gegenüber 12,4 Millionen Euro im Vorjahr, der Umsatz blieb annähernd gleich bei 163 Millionen Euro (Vorjahr 164). Der Großteil der Investitionen floss in Ausbau und Erhalt des Energie- und Wassernetzes. Diese Bilanz zogen Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle und Aufsichtsratsvorsitzender Jan Zeitler am Freitag in einer Pressekonferenz in Überlingen.

Zeitler ist seit Februar, seit seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister von Überlingen, Aufsichtsratsvorsitzender im Stadtwerk am See, die Stellvertreterfunktion, die im Turnus von zwei Jahren wechselt, hat derzeit der Häfler OB Andreas Brand inne. Er sei sich mit Brand einig, so Zeitler, dass das SWSee im vergangenen Jahr "ein wahnsinnig tolles Ergebnis" erzielt habe. Dem Unternehmen gelinge der Spagat zwischen einer Versorgung an Wasser und Energie "zu guten Preisen", gleichzeitig leiste das Werk "einen wichtigen Beitrag zu den kommunalen Finanzen".

Man sei das einzige Stadtwerk bundesweit, so Geschäftsführer Bürkle, das sich neben den Geschäftsfeldern Energie an einer Bahnlinie (BOB), einem Stadtbus, einer Schiffslinie (Katamaran) und am Betrieb eines Flughafens beteiligt. Das vom Stadtwerk betriebene Stromnetz sei 1418 Kilometer lang, über diese Leitungen liefen im vergangenen Jahr 454 Millionen Kilowattstunden elektrischer Energie. Die Menge an Trinkwasser für 100 000 Einwohner betrug 5,7 Millionen Kubikmeter. Unternehmenssprecher Sebastian Dix übersetzte die Zahlen in griffigere Bilder. Demnach ließen sich mit dem Wasser 2300 Olympia-Schwimmbecken füllen und würde der Strom ausreichen, um mit einem Elektroauto 460 Mal die Strecke zum Mond zurückzulegen.

Beim Wärmeverkauf vermeldete Bürkle einen starken Anstieg. Im Jahr 2014 habe man noch 20 Wärmeanlagen betrieben mit einem Volumen von 31,6 Millionen Kilowattstunden Wärme, 2016 schon 32 Anlagen mit 44,8 Millionen Kilowattstunden. Blockheizkraftwerke seien ökologischer als einzelne Heizungsanlagen im Keller. Das Stadtwerk sei gewillt, nach weiteren Standorten zum Betrieb solcher Anlagen zu suchen, kündigte Bürkle an.

Stichwort Mobilität: Das Stadtwerk betreibt nach Angaben von Geschäftsführer Bürkle 22 Omnibusse mit 1848 Sitz- und Stehplätzen, die im vergangenen Jahr 3,9 Millionen Fahrgäste transportierten. In der BOB-Bahn, die auf der Schiene zwischen Friedrichshafen und Aulendorf pendelt, wurden vergangenes Jahr 1,49 Millionen Fahrgäste gezählt. Beim Katamaran, der auf dem Bodensee zwischen Friedrichshafen und Konstanz verkehrt, rund 450 000 Gäste. Wegen des teilweise schlechten Wetters sei der Wert gesunken, für 2018 rechne man aber mit schwarzen Zahlen – "und das mit einem öffentlichen Personennahverkehr", betonte Bürkle.

Drei Parkhäuser betreibt das Stadtwerk in Friedrichshafen (1373 Stellplätze) und drei in Überlingen (821 Plätze). Insgesamt wurden im Hafen 932 000 Parkvorgänge verbucht, in Überlingen 591 000. Jeweils ein Parkhaus in Friedrichshafen und Überlingen wird neu gebaut. Für das Parkhaus Therme in Überlingen sei erster Spatenstich im August dieses Jahres, so Zeitler.

Nach dem Ausbau des Kundenzentrums in Überlingen, in das zuletzt 3,6 Millionen Euro investiert wurden, werde bis Frühjahr 2018 der Standort im Hafen für 1,7 Millionen Euro erweitert. Das Unternehmen schafft dort Platz für die 30 Mitarbeiter des Tochterunternehmens Teledata, das nach Unternehmensangaben mittlerweile 6000 Kunden mit schnellem Internet versorgt. Bürkle zur bereitgestellten Bandbreite: "Unsere Strippen sind so dick, dass man 13 000 HD-Filme gleichzeitig anschauen könnte."

Gewinnausschüttung

Der Gewinn des Stadtwerks am See in Höhe von 10,2 Millionen Euro wird zum überwiegenden Teil (9,1 Millionen Euro) im Verhältnis der Gesellschaftsanteile (etwa 3:1) an die Gesellschafter TWF (Technische Werke Friedrichshafen, 3) und Swü (Stadtwerke Überlingen, 1) – und damit mittelbar an die Städte Friedrichshafen und Überlingen – ausgeschüttet. Ein kleiner Teil geht an die SWSee Beteiligungsgesellschaft und damit an die Gemeinden Frickingen und Hagnau. 1,1 Millionen Euro aus dem Gewinn steckt das Stadtwerk in die Rücklagen. Das SWSee hat derzeit 332 Mitarbeiter, davon 29 Auszubildende.

Den Geschäftsbericht im Internet in einem mit Designpreisen auszeichneten Format: www.swseebericht.de