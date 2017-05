Überlingen Stadtverwaltung schiebt Schau mit Monstertruck einen Riegel vor

Wesentliche Unterlagen für das Sicherheitskonzept hätten gefehlt, deshalb verweigerte die Stadt Überlingen die Genehmigung für eine Monstertruck-Show auf dem Parkplatz am E-Center. Laut verhindertem Veranstalter seien am Sonntag bis zu 600 Besucher enttäuscht abgezogen, nach Schätzungen der Polizei waren es nur 150.

Mit Verweis auf Sicherheitsgründe versagte die Stadt Überlingen eine Monstertruck-Show, die am Sonntag auf einem Parkplatz am E-Center gezeigt werden sollte. Die Schaustellerfamilie beklagte sich, dass sie kurzfristig am Freitagnachmittag die entsprechende Information der Stadt erhalten habe, als es ihr nicht mehr möglich gewesen sei zu reagieren. Am Sonntag, zum geplanten Showbeginn, habe die Polizei die Veranstaltung untersagt, als bereits Besucher gekommen seien.

Anna Postel von der Schaustellerfamilie sagte, dass "ein ganzer Schwarm" von Besuchern enttäuscht wieder abgezogen sei, sie schätze die Zahl auf 500 bis 600 Personen. Durch Plakatierung, Disposition von Fahrzeugen und Personal hätten sie Kosten von 6000 Euro, denen nun keine Einnahmen gegenüber stünden. Ihre Schaustellerfamilie sitze nun in Schwackenreute bei Stockach fest und könne sich keinen Sprit für eine Weiterfahrt leisten. Sie könne sich nicht erklären, sagte Anna Postel, was das Ordnungsamt der Stadt Überlingen zu der Absage bewogen habe.

Der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadt Überlingen, Raphael Wiedemer-Steidinger, sagte auf SÜDKURIER-Anfrage, dass es ihm für die Firma leid tue. "Wir hätten ihnen gerne einen Auftritt in Überlingen ermöglicht." Aber die eingereichten Unterlagen seien unvollständig gewesen und die Sicherheit von Akteuren und Besuchern damit nicht gewährleistet. Kulanterweise habe die Stadt dem Antragsteller eine Fristverlängerung eingeräumt, aber bis Freitag, 12 Uhr, hätten immer noch wesentliche Daten gefehlt. "Es war bis dahin nicht einmal klar, wer der Veranstalter ist.

Es wurde keinerlei Ablauf beigefügt, keine Darstellung der Sicherheitsbereiche, es wurde nicht aufgezeigt, wo der Zuschauer- und wo der Aktionsbereich liegt." Die Firma habe lediglich ein Muster vorgelegt für Veranstaltungen auf einem anderen Platz. "Das war nicht eins zu eins übertragbar auf Überlingen." Der Bitte um weitere Informationen sei der Antragsteller nicht nachgekommen.

Die Zahl der Besucher sei mit bis zu 600 zu hoch geschätzt. Wiedemer-Steidinger: "Nach Schätzungen der Polizei waren es 150 Personen."