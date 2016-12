Überlingen Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen: Fehler beim letzten Schuss entscheidet

Das Team Schappeler schoss den Gegner im Finale der Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen zum Sieg – der Jubel bei Team Knauer war riesig.

Seit 12. Dezember liefen auf der Eisbahn am Landungsplatz die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen: 128 Teams hatten sich angemeldet, darunter auch wieder der Vorjahressieger Team Schappeler – die Überlinger Baumeister. Die hatten es wieder bis ins Finale geschafft und wollten sich am Mittwochabend ihren zweiten Siegesstern sichern. Gegner war das Dachdeckerteam Knauer 2.

Das hoch konzentrierte, taktische und spannende Finalspiel war ausgeglichen, beide Mannschaften schenkten sich keinen Punkt. Im entscheidenden letzten Spiel schoss Team Schappeler zwei Stöcke nah an die Daube, das sah nach einem sicheren Sieg und der zweiten Meisterschaft aus. Dann unterlief Team Schappeler mit dem letzten Schuss der Fehler, der den Sieg kostete: Sie schossen die Daube aus dem Zielfeld. Nach der Neuplatzierung lag die Daube dann näher an einem Stock vom Knauer-Team. Frenetischer Jubel brach bei den Dachdeckern aus, sie waren Meister! Denn Schappeler hatte keinen weiteren Schuss mehr, um näher an die Daube zu kommen. Damit hatten die ihren sicheren Sieg aus der Hand gegeben. Der letzte und bedeutungslose Schuss vom Team der Dachdecker ging im Siegesjubel unter.