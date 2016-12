Überlingen Stadtgärtner mit Leidenschaft: Ein Hoch auf Hermann Hochs 150. Geburtstag

Der Verschönerungsverein erinnert an den bedeutenden Stadtgärtner, der am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren wurde. Weitere Tafeln mit Hinweisen auf bedeutende Straßen-Paten sollen folgen.

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist üblicherweise nicht der Tag, an dem man sich zu Straßenfesten trifft. Doch hatten die Bewohner des Hermann-Hoch-Wegs am Burgberg am 26. Dezember allen Grund, sich zu Weihnachtsplätzchen und Glühwein zu treffen – um nämlich des Mannes zu gedenken, der ihrer Straße den Namen gab.

Eingeladen vom Verschönerungsverein, erlebten die Bewohner die Enthüllung einer Tafel am Straßenschild, die erklärt, wer Hermann Hoch war. Auf der Tafel steht: "Erster und langjähriger Stadtgärtner in Überlingen. Gestaltete den Stadtgarten mit seiner Baum- und Blumenpracht und der Kakteengruppe."

Ulf Janicke, Bewohner der Hausnummer 1 im Hermann-Hoch-Weg, gab das mit einer Efeuranke verhüllte Schild den Blicken frei. Dieser festliche Akt stellt zugleich den Startschuss zum Projekt Projekt „Straßenschilder erzählen Stadtgeschichte“, mit dem der Verschönerungsverein Überlingen (VVÜ) nun Zusatztafeln für weitere Straßenschilder von Straßen, die nach Überlinger Persönlichkeiten benannt sind, erstellen wird. "So sollen Straßennamen erklärt und Überlinger Geschichte in die öffentliche Wahrnehmung gebracht werden", teilte Ulf Janicke mit. Michael Wilkendorf vom VVÜ verriet, dass als nächstes die nach Bürgermeistern benannten Straßen mit Zusatzschildern versehen werden, und Straßen, die die Namen von Frauen tragen.

Hermann Hoch (26.12.1866 bis 14.08.1955) war Stadtgärtner von 1894 bis 1931. Auf ihn gehen wesentliche Ausgestaltungen des Überlinger Stadtgartens, die Kakteensammlung, der Fuchsienweg und die erste große Rosenanlage zurück. In einer Festschrift, herausgegeben vom VVÜ, weist das Autorenduo Heike Veit und Ulf Janicke darauf hin, dass auch Hermann Hoch schon mit Gegenwind kämpfen musste, als er Veränderungen im öffentlichen Grünbestand der Stadt plante. Einer seiner schärfsten Gegner war bezeichnenderweise Restaurator Victor Mezger, nach dem eine Querstraße zum Hermann-Hoch-Weg benannt ist. Hochs Credo lautete denn auch sinngemäß, erst einmal Neues wachsen zu lassen, bevor man es dann immer noch zum alten Eisen geben könne.

Axel Wegner, Bewohner des Hermann-Hoch-Wegs, ist den Akteuren dankbar für die Geschichtsforschung. Die Parallelitäten, die sich dabei auftun, erheitern ihn. "Was Hoch und Mezger früher waren, sind Stadt und BÜB heute."