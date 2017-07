Überlingen Stadt saniert Goldbacher Asylunterkünfte

Die Baracken in Goldbach, die bis März als Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge genutzt wurden, sollen saniert und neu strukturiert werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. So sollen Anschlussunterkünfte für anerkannte Flüchtlinge geschaffen werden.

Überlingen (hpw) Angesichts der intensiven Debatte um die Standorte Schättlisberg oder Gewerbegebiet bei den Neubauten für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen ist die Entwicklung in Goldbach etwas in den Hintergrund geraten. Dort hatte der Landkreis die bislang von der Stadt als Gemeinschaftsunterkünfte angemieteten Holzbaracken im März aufgegeben. Ursprünglich sollten die maroden Gebäude abgerissen und durch neue ersetzt werden. Da sie jedoch aus baurechtlicher Sicht in einem unbebaubaren Außenbereich liegen und nur aufgrund einer früheren Ausnahmegenehmigung Bestand haben, wäre ein Ersatz in der aktuellen Situation nicht genehmigungsfähig und die Stadt würde sich selbst ein Bein stellen.

Jetzt beschloss der Gemeinderat, die Baracken zu sanieren, den Wohnraum neu zu strukturieren und so Anschlussunterkünfte für anerkannte Flüchtlinge zu schaffen. Dass der Bedarf groß ist, hatte Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger klar gemacht. Schon im Kulturausschuss hatte die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer berichtet, wie schwierig es für die Stadt ist, in möglichst dezentraler Lage genügend Wohnungen zu finden. Der verwaltungsinterne "Arbeitskreis Asyl" habe in seiner Besprechung Szenarien durchdacht. Dazu gehören zunächst als Optionen Containerlösung auf einem Sportplatz, Pensionen und Ferienwohnungen, vorübergehende Anmietung von freien Wohnungen örtlicher Wohnbaugesellschaften, ein Vermietungsprämien-Programm und die Aktivierung leer stehender Wohnungen. Diese Möglichkeiten werden von der Verwaltung weiter bearbeitet. Nach Prüfung verworfen worden seien die Belegung von Dorfgemeinschaftshäusern oder Sporthallen sowie die Kündigung von städtischen Wohnungen.

In dieser Situation will die Stadt den maroden Bestand in Goldbach lieber sanieren. In beiden Gebäuden könnten rund 15 Bewohner untergebracht werden. Der vorläufige Kostenrahmen je Gebäude beläuft sich auf rund 350 000 Euro brutto. Nach Sondierung von besonders schadhaften Gebäudeteilen sollen die Sanierungsaufwendungen konkretisiert werden. Bezug und Belegung der Gebäude sollen spätestens im zweiten Quartal 2018 erfolgen.