Bei einer Baustellenbesichtigung auf dem Landesgartenschaugelände macht Landrat Wölfle klar, dass der Bodenseekreis an der LGS 2020 mitwirken möchte. Wie die Zusammenarbeit konkret aussehen wird, soll in den nächsten Monaten erarbeitet werden.

Die Fasnet ist vorbei, der Oberbürgermeister zurück: Seit Aschermittwoch hat Jan Zeitler wieder das Sagen im Rathaus – und schritt zugleich auch zur Tat. Gleich am Morgen empfing der OB Landrat Lothar Wölfle zum Antrittsgespräch. Dabei ging es vor allem um die künftige Zusammenarbeit und die Absprache von Aufgaben, die Überlingen als Große Kreisstadt im Gegensatz zu kleineren Gemeinden im Kreis selbst inne hat, beispielsweise die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. "Es ist sehr wichtig, dass man sich dabei gut abstimmt", sagt Lothar Wölfle.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs war jedoch die Frage, wie sich Landkreis in die Landesgartenschau 2020 einbringen kann. Daraus, dass dies geschehen soll, macht Wölfle keinen Hehl – auch wenn entsprechende Beschlüsse erst noch vom Kreisrat getroffen werden müssen. "Die Landesgartenschau ist eine Riesenchance für Überlingen, aber auch für den Landkreis und die Region", erklärte der Landrat, als es anschließend vorbei an den gefällten Platanen zu Begehung der Baustelle auf dem ehemaligen Campingplatz geht.

Wölfle erwartet insbesondere für den für die Region so wichtigen Tourismus große Vorteile: "Man sieht es ja, wenn in Friedrichshafen Messe ist. Dann sind alle Hotels von Stockach bin Lindau ausgebucht", zieht Wöfle einen Vergleich. "Da kann man sich ausrechnen, dass von der Landesgartenschau auch andere Gemeinden stark profitieren können."

Wie eine Partnerschaft zwischen Stadt und Kreis konkret aussehen könnte, soll in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden. Inspirationen könnten sich die Verantwortlichen aus Öhringen holen, wo Annette Stoll-Zeitler, Ehefrau von OB Zeitler und mittlerweile Mitarbeiterin der LGS Überlingen GmbH, bei der LGS 2016 Regie führte. Dort hatten auch die anderen Städte sowie Ämter aus dem Hohelohekreis die Möglichkeit, sich über mehrere Tage auf dem LGS-Gelände zu präsentieren. "Das war eine gute und enge Zusammenarbeit", resümiert Stoll-Zeitler.

Ob es in Überlingen 2020 ein ähnliches Konzept geben wird, ist noch offen. Klar sei, dass es viele Bezugspunkte zwischen den im Landratsamt angesiedelten Behörden und der Gartenschau gebe. So seien Ämter für Boden und Gewässerschutz schon seit längerem in die Entwicklung des Geländes eingebunden. Auch das Seeinstitut in Langenargen könnte in Zukunft seinen Beitrag leisten, meint Wölfle. "Und natürlich spielt der Obstbau im Bodenseekreis eine große Rolle", sagt der Landrat. "Dieses Thema würde natürlich auch wunderbar zu einer Gartenschau passen." Vorstellbar wäre auch ein Landkreis-Pavillon auf dem LGS-Gelände, welcher zwangsläufig auch eine finanzielle Beteiligung des Kreises mit sich bringen würde.

Noch ist dies alles aber Zukunftsmusik. "Wir sind noch ganz am Anfang", sagt OB Jan Zeitler. "Wir haben ein komfortables Zeitpolster und können uns nun in Ruhe Gedanken machen."

Höhensteg über Ochsengraben

Während im Westen Überlingens die Arbeiten an der Landesgartenschau voranschreiten, herrscht im Osten noch Ruhe. Ab Herbst soll die Sanierung des Mantelhafen beginnen. Ob dann auch der Höhensteg über den Ochsengraben kommen wird, ist nach wie "in der Schwebe", wie LGS-Geschäftsführer Roland Leitner sagt. Man sei immer noch in Gesprächen mit dem Eigentümer des Ochsengraben und dem Landesdenkmalamt.

Nachdem die Platanenproblematik nun beendet sei, könne man sich jetzt wieder verstärkt auf andere Aufgaben konzentrieren, sagt Jan Zeitler. Hierzu zähle auch der Höhensteg, der den St.-Johann-Graben mit den Menzingerhausgärten und dem Mantelhafenareal verbinden soll: "Wir sind zuversichtlich, dass es klappt", so Zeitler. Eine Entscheidung, ob der Steg nun kommen wird oder nicht, soll noch in diesem Jahr fallen. "Wir müssen in diesem Jahr einen Knopf ransetzen, um möglicherweise attraktive Alternativen entwickeln zu können", so Leitner. (mde)