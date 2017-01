Überlingen Springerle: Modelbackkunst trifft Brauchtum

Hänsele, Wieber und Löwen zieren die Springerle: 400 Stück werden für den Narrentag gebacken.

„Zeit, Geduld und Liebe“, verrät Jeanette Wedele, „das ist das A und O“. Und natürlich auch einige Erfahrung. „Ein ganz fein gemahlenes Mehl ist ideal.“ Mit mehligen Händen steht sie in der Küche und backt Springerle: je 250 Gramm Mehl und Puderzucker, 1 Gramm Hirschhornsalz, 2 Eier und Quittenlikör.

Letzterer kommt nicht in den Teig, sorgt aber bei den Bäckern in der Küche für gute Stimmung. In den Teig kann nach Belieben auch noch Vanillezucker, Kirschwasser oder Zitronenschale gegeben werden. Es ist eher ungewöhnlich, Anfang Januar noch zu backen. Denn Springerle sind ein Festtagsgebäck, das eher zu Weihnachten und zu Ostern gebacken wird. Oder zu familiären Feiern. Schon das Kneten des Teiges ist eine Kunst. Nicht zu trocken, schön feucht muss er sein, geschmeidig, und vor allen Dingen von Hand geknetet. „Nur so bekommt man das Gefühl für die richtige Konsistenz.“ Dann muss der Teig erstmal eine Stunde ruhen, am besten draußen in der Kälte. „Ich hab die Weihnachtszeit ausgedehnt und die Springerle mitgenommen in die Fasnet.“ Sie lacht über die Idee, denn „Weihnachtsspringerle an Fasnet? Ne, das ist es nicht so“. Also hat sie sich einen neuen Model schnitzen lassen, statt Weihnachtsmotive zieren seitdem Fasnetsmotive ihre Model. „Das ist wie ein Quantensprung“, sagt sie im Hinblick auf die Geschichte.

Die Model werden auf den ausgewellten Teig gedrückt, die damit das Motiv in den Teig weitergeben. Und wie kommt das Motiv erstmal in den Model? „Ich bin mit meiner Löwenmaske zum Schnitzer gefahren.“

Das war vor zwei Jahren. Und der hat sich damals viel Mühe gegeben und Details herausgearbeitet, die zunächst gar nicht wahrnehmbar sind. „Des sieht man erst, wenn die Springerle fertig sind“, sagt Wedele. Bei dem einen Löwen-Model ist es nicht geblieben, mittlerweile besitzt sie noch einen Hänsele-Model und einen Alte-Wieber-Model.

„Du bist ein gebender Narr“, sagt sie, und nur Bonbons in die Menge schmeißen, wollte sie nicht: „Ich mag es nicht, wenn die Leute dann wie Tiere auf dem Boden herumkriechen.“ Sie wollte etwas Eleganteres, wie sie sagt, sie wollte den Leuten etwas in die Hand geben: Fasnet-Springerle. Sie mehlt das Brett und wellt den kalten Teig aus, acht Millimeter dick. Damit der Teig nicht im Model hängen bleibt, pudert sie ihn mit Mondamin ein, „zart wie ein Kinderpopo“. Dann drückt sie den Model in den Teig, schön gleichmäßig vom Druck her. „Das muss man im Gefühl haben.“ Zuletzt wird das Motiv ausgestanzt. Fast fertig ist das Springerle, doch die ruhen jetzt erst mal für 24 Stunden.

„Ich möchte damit Schnurren gehen“, verrät Jeanette Wedele, und das kam in der Vergangenheit offenbar schon gut an: Letztes Jahr erhielt sie für ihre Fasnet-Springerle von der Hänselezunft den Verdienstorden in Silber. Und für 2017 hat sie große Pläne: Für den Narrentag in Rottweil will die Überlingerin 400 Springerle backen, dafür hat sie neben den drei Überlinger Fasnet-Models noch welche mit Guller, Hansel, Schantle und Schuttig-Motiven anfertigen lassen: Das sind die Figuren aus den Viererbund-Städten Oberndorf, Elzach und Rottweil.

Jeanette Wedele knetet, modelt und backt derweil im Akkord, auf ein Blech passen etwa 15 Springerle. Das werden bis Ende Januar knappe 30 Backbleche werden.

Der Wecker klingelt, Ofen abstellen, noch kurz ruhen lassen, dann öffnet sie die Tür und holt frisch gebackene Springerle heraus: „Abartig“, freut sie sich. Ganz begeistert zeigt sie auf die Details, die Zähne beim Löwen, die Pailletten, die Brosche bei den Wiebern, die Federn beim Guller.

Freunde nennen Jeanette Wedele jetzt schon Springerle-Königin.

Springerle

Schon die alten Griechen und Römer verzierten einst ein fladenartiges Gebäck mit Tonmodeln. Ab dem Mittelalter lassen sich dann Models aus Holz nachweisen. Damals wurden sie noch zur Verzierung von Lebkuchen verwendet. In der Kirche dienten Models zur Verzierung von Hostien. Mit dem Import von Zuckerrohr und der Möglichkeit der industriellen Zuckerherstellung setzte ab Ende des 16. Jahrhunderts eine Wende ein. Immer noch weitgehend mit kirchlichen Motiven verziert, wurde im Barock die Springerle-Bäckerei immer bürgerlicher und weltlicher. Spätestens im Biedermeier kamen Springerle ganz groß in Mode. Selbst Errungenschaften aus der Industrialisierung fanden sich neuerdings auf den Springerle. Als Festtagsgebäck finden Springerle heute noch in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich Verwendung. (dle)