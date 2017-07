vor 1 Stunde Stefan Hilser Exklusiv Überlingen Sporthallenbau und seine Folgen: Von den Gemeinderäten wird Mut verlangt

Das Tempo, mit dem der Bau einer Sporthalle unter dem neuen Oberbürgermeister vorangetrieben wird, ist beeindruckend. Zugleich fehlen dem Rat belastbare Zahlen für so weit reichende Entscheidungen. Was nicht ist, müssen die Räte mit Mut kompensieren, bedauert SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser in seinem Kommentar.