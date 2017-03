Überlingen Sport, Spaß, Kreativität: Stadt veranstaltet Jugendkreativtag

Der Jugendkreativtag "Fun-4-Teens" findet am 18. März in der Realschule statt.

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet die Stadt Überlingen am Samstag, 18. März, einen Jugendkreativtag unter dem Titel "Fun-4-Teens". Fünf Stunden lang gibt es ab 10 Uhr in der Realschule Überlingen für Jungen und Mädchen der Klassen 4 bis 10 eine Fülle von Kreativangeboten, Sport und Spaß in verschiedenen Workshops. Organisiert wird der Aktionstag vom Jugendreferat, beteiligt sind auch das Jugendamt des Bodenseekreises mit Bettina Schmitt-Stolba und die Schulsozialarbeiterin Kathrin Käser. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Jan Zeitler übernommen.

"In den vergangenen Jahren stieß das Angebot auf große Resonanz", sagt Miriam Bühler von der Abteilung Bildung, Jugend und Sport: "In der Regel waren es rund 80 Schüler, die mit Begeisterung daran teilgenommen haben." Fast alle Angebote sind für Jungen und Mädchen gemeinsam gedacht. Manuela Dieterich-Klotter wird wieder Anregungen geben, aus alten Holzkästen und Holzresten nützliche Dinge herzustellen, wie Handyhalter oder Schlüsselanhänger. Bei Arne Rehborn können die Kinder das traditionelle Bogenschießen erlernen – ein beliebtes Angebot, das viel Konzentration erfordert. Zu den Neuheiten in diesem Jahr gehört das Basteln von Geschenken aus der Natur.

Speziell für Mädchen gibt es ein separates Programm des Karate-Dojo Überlingen. Es vermittelt Einblicke in die verschiedenen Techniken der Selbstverteidigung im Alltag und Wissen über den Umgang mit Notsituationen, um den Schülerinnen mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein zu geben. Um "viele, viele bunte Smoothies" geht es in einem Kreativkochkurs von Marion Schmitz. "Das komplette Programm gibt es auf einem Faltblatt, das wir an allen Schulen verteilen", sagt Kathrin Käser, die Schulsozialarbeiterin des CJD an der Realschule. Bis 15. März können sich die Teens an ihren jeweiligen Schulen gegen einen kleinen Obolus von drei Euro schriftlich anmelden.

Zu den Unterstützern gehören ebenfalls der Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Überlingen sowie die Familienbeauftragte des Bodenseekreises. Programm und Anmeldeformular können auch im Internet unter www.jugendreferat-ueberlingen.de heruntergeladen werden.