Überlingen Spaß am Rudersport entdecken

Der Überlinger Ruderclub Bodan bietet Anfängerkurse für Erwachsene und Jugendliche an. Bei den Erwachsenen gibt es stets mehr Interessenten als Kapazitäten.

Überlingen – Morgens um acht ist der See noch in Ordnung – oder besser schön ruhig. Es ist ein sonniger Morgen, aber noch liegt Dunst auf dem See. Die vier Ruderanfängerinnen haben sich lieber noch mal Jacken angezogen. „Alles vorwärts, und los!“ Das Kommando gibt Ulrike Gut. Sie ist eine der Ausbilderinnen des Überlinger Ruderclubs (ÜRC) und wird auch diesen Neulingen, wie vielen Anfängern vor ihnen, das Rudern beibringen. Heute findet der vierte Termin statt und langsam spielen sich die Handgriffe beim Transportieren von Boot und Skulls ein. Auch das sensible Einsteigen klappt schon recht flüssig.

Ulrike Gut steuert den „Wellenreiter“, das heißt, sie sitzt in Fahrtrichtung und hat die Mannschaft im Blick. „Ihr müsst ans Aufdrehen denken und einsetzen wie die Schlagfrau!“ Im Boot sind grundsätzlich alle per du. Rudern ist ein Teamsport und wer Chef im Boot ist, richtet sich nach sportlichen Kriterien. Um es ruhig und zügig zu bewegen, muss die Mannschaft synchron agieren. Also mit dem Sitz vorrollen, die Ruderblätter aufdrehen, eintauchen, beim Zurückrollen durchziehen und wieder ausheben. Und das alles in exakt dem Tempo wie der Ruderer vor ihnen.

Die Vier bekommen das heute schon gut hin. „Das hat was Meditatives, wenn man es schafft, nicht zu viel nachzudenken und einfach nur die Bewegung abspult“, sagt Ursula Schmidt-Eisele später. Sie macht den Anfängerkurs zusammen mit einer Freundin und freut sich über die Fortschritte. Studentin Luisa Volz sieht das genauso. Am meisten überrascht hat sie, dass beim Rudern nicht die Arme die meiste Arbeit übernehmen, sondern der ganze Körper involviert ist.

Auch an Land ist kräftiges Zupacken gefragt, um das Boot aus dem Wasser zu holen und geputzt wieder an seinen Platz zu legen. „Den zusätzlichen Zeitaufwand rund ums Rudern unterschätzen viel Anfänger“, erläutert Ulrike Gut. Jedes Jahr melden sich bei ihr mehr Leute an, als der ÜRC annehmen kann. Die fünf Ausbilder des Clubs machen das ehrenamtlich in ihrer Freizeit, mehr Kurse schaffen sie nicht.

Die Grundausbildung umfasst fünf Trainingseinheiten. Wer danach Mitglied im ÜRC wird, nimmt an einem Aufbaukurs teil und kann anschließend mit den Fortgeschrittenen mitrudern. „Unser Ziel ist es, dass die Anfänger den Spaß an dem Sport entdecken und lernen, sicher und ökonomisch zu rudern“, fasst Ulrike Gut zusammen. „So verbessern sie langsam ihre Ausdauer und können schon bald in den anderen Breitensportbooten mitrudern.“ Bei regelmäßigem Training sind die Schüler bald in fast allen Klassen – vom Einer bis zum Achter – sicher unterwegs und wissen mit Skulls und Riemen umzugehen. Heute sind sich die vier Schülerinnen einig, dass ihr neuer Sport anspruchsvoll ist und sie körperlich und mental fordert. Aber es lohnt sich: „Es hat wieder Freude gemacht und die Stimmung auf dem See ist einfach toll!“, zeigt sich Ursula Schmidt-Eisele begeistert.

Anfängerkurse

Die Grundausbildung der Erwachsenen erstreckt sich über fünf Termine. Der Kurs kostet 100 Euro. In der Regel werden Vormittags- und Abendkurse angeboten. Wer im nächsten Jahr einsteigen möchte, sollte sich möglichst im kommenden Januar anmelden.

Der nächste Anfängerkurs für Jugendliche startet am 20. Juni. Die Teilnehmer sollten mindestens 1,40 Meter groß und 12 Jahre alt sein. Die Ausbildung umfasst sechs Termine und kostet 45 Euro. Die Anmeldung erfolgt am ersten Ausbildungstag im Bootshaus. Alle Ruderwilligen müssen schwimmen können. Im Internet: www.ueberlinger-ruderclub.de