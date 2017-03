Überlingen Sonderschau zu Tierbildern und Tiermythen

Vom Drachen bis zur Friedenstaube: In einer Sonderausstellung zeigt das städtische Museum Überlingen Tierbilder und Tiermythen. Insgesamt 80 kulturhistorisch wertvolle Exponate werden didaktisch aufbereitet. Die Vernissage ist am 2. April um 11.30 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Dezember.

Überlingen – Noch ist der Aufbau der Sonderausstellung im städtischen Museum Überlingen in vollem Gange. Die meisten Bilder hängen, die Vitrinen sind bestückt, es wird an der Ausleuchtung gebastelt und bis zur Vernissage am Sonntag stehen dann auch die großflächigen Informationstafeln. Kulturamtsleiter Michael Brunner eilt durch die Räume, immer das große Ganze im Blick und sichtlich begeistert von der Fülle beeindruckender Exponate. Seit zwei Jahren läuft die Planung.

Aus der europaweit herausragenden privaten Tierbildsammlung SØR Rusche Oelde/Berlin konnten einzigartige Stücke ausgeliehen werden, in den Vitrinen finden sich wertvolle historische Bücher, Erstausgaben von Pionieren der Naturkunde, wie die "Historia animalium" von Conrad Gesner von 1551-58. Eine Reihe von Privatleihgebern aus Überlingen und der Region, aber auch aus den USA und England steuerten Gemälde und Grafiken bei. Einiges stammt aus dem Fundus der Kunstsammlung des Landkreises Ravensburg und der Leopold-Sophien-Bibliothek Überlingen.

Eine einäugige Katzensphinx, gemalt von Bruno Epple, stellt den aktuellen Regionalbezug her und ein Bild von Hans Fähnle verdrängte sogar einen Holzschnitt von Franz Marc. Auch Picassos Friedenstaube "schwirrt" durch den Raum, etwas mürrisch beobachtet von einer fast meterhohen steinernen Chimäre, ehemals angebracht am Nikolausmünster und seit Jahren Wächter über den Museumsgarten.

Betrachtet man den inhaltlichen Aufbau der Ausstellung, fällt auf, dass es mehr um die Beziehung von Mensch und Tier geht, als um pure Abbildung der äußeren Erscheinung der unterschiedlichsten Tierarten. Haben Tiere eine Seele, wie denken und fühlen sie und wie nahe stehen sie uns Menschen wirklich? Gab es einmal Drachen und was sagen uns die Tiere in Fabeln und Märchen über uns selbst? Haben bestimmte, an Tiere erinnernde Gesichtszüge Sinnbildcharakter, sind Zoos und Menagerien Tierquälerei oder letzte Überlebensnischen für bedrohte Tierarten? Wie lief die Entwicklung der Zoologie von Aristoteles über Darwin, Buffon, Brehm und Grzimek?

Mit rund 80 kunsthistorisch bedeutsamen Exponaten und einer schlüssigen didaktischen Aufbereitung startet das städtische Museum Überlingen, zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum, eine Ausstellung, die sich ausschließlich der Kulturgeschichte des Tierbildes aus unterschiedlichen Blickwinkeln widmet.



Vernissage ist am Sonntag, 2. April, um 11.30 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Dezember.