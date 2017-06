Überlingen Sommertheater in Überlingen startet mit neuem Konzept

Die Tribüne steht, bald bebt die Bühne: Das Überlinger Sommertheater startet am 1. Juli mit neuem Konzept. 24 Vorstellungen stehen auf dem Programm. Der SÜDKURIER verlost 90 Karten für die Generalprobe.

Die Uhr tickt, bis zu der ersten Premiere der etwas anderen Sommertheater-Saison ist nicht mehr lange hin. Nach der Halbierung des Überlinger Zuschusses auf 30 000 Euro und dem Ausstieg des Stadttheaters Konstanz steht das Trio von Stadt, Förderverein und Bühne gGmbH mit seinem künstlerischen Leiter Bernhard Stengele und einem neuen Konzept vor einer Bewährungsprobe. Der Ausgang des Experiments wird in der 15. Saison des Überlinger Sommertheaters zu einer Weichenstellung für die Zukunft dieser kulturellen Veranstaltung. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das Programm in der Kapuzinerkirche, das am 1. Juli beginnt und am 30. Juli endet.

Am gestrigen Dienstag um 7 Uhr hatte der Aufbau der Tribüne begonnen, am Nachmittag war er abgeschlossen. "Wir hatten mit zwei Tagen Arbeit gerechnet", sagte Organisator Simeon Blaesi. Doch das Team des städtischen Betriebshofs um Armin Klotz war schneller als erwartet. So konnte auch Bernhard Stengele die Tribüne bei einer kurzen Stippvisite gleich mal testen und eine gute "natürliche Akustik" versprechen. Die 218 Zuschauer werden dieses Mal wieder im einstigen Kirchenschiff Platz finden und auf das Geschehen im Chorraum blicken.

Dass die Tribüne gut gefüllt sein wird, hoffen Blaesi und der Förderverein gemeinsam. Die 30 bis 40 Prozent im Vorverkauf abgesetzten Karten stimmen beide zumindest verhalten optimistisch. Auf einer Auslastung von 80 Prozent – das ist der Durchschnitt der vergangenen Jahre – basiert die Kalkulation. Erstmals gibt es eine differenzierte Preisgestaltung. "Es gibt günstigere und teurere Plätze", erklärt der Organisator. In den ersten Reihen zahlen die Zuschauer 29 Euro, in den hinteren Reihen 17 Euro. Auf seine Kosten kommen soll das ganze Publikum.

Kostenlos dürfen 90 SÜDKURIER-Leser am Sommertheater teilnehmen. In Kooperation mit dem Förderverein und der "Bühne" verlost die Tageszeitung exklusiv für Abonnenten 90 Karten für die Generalprobe zu "So machen's alle" am Dienstag, 4. Juli.

"Das Programm ist so gut wie immer", verspricht Vorsitzender Thomas-Michael Becker vom Förderverein. "Nein, es ist besser", präzisiert Bernhard Stengele, der nicht nur mit seiner musikalischen Inszenierung des Hauptstücks "So machen's alle" (frei nach Mozarts Oper 'Cosi fan tutte') und dem lokalen Stück "Wenn es Nacht wird in Überlingen" des "Then-Quartetts" nach einer Dramaturgie von Oswald Burger beste Unterhaltung verspricht. Dazwischen gibt es "Ella" von Herbert Achternbusch, ein Solostück mit zehn Hühnern, flankiert wird das Programm am 1., 2. und am 30. Juli mit einer poetisch-musikalischen Reise unter dem Titel "Wenn uns nur Liebe bleibt".

Sich mächtig ins Zeug gelegt und um den Fortbestand des Sommertheaters gekämpft hat der Vorstand des Fördervereins. Zunächst durch Einleitung der Kooperation mit Bernhard Stengele, dann mit der Kreation eines eigenen Stückes mit Material von Oswald Burger (Stengele: "Das reicht noch mehrere Jahre.") und schließlich mit dem Start eines Crowd-Funding-Aktion auf der Plattform der Volksbank. Die Aktion war zäher angelaufen als erhofft, obwohl das Geldinstitut schon bei einer Spende von 5 Euro pro Person selbst 10 Euro dazugibt. Zwei öffentlichkeitswirksame Aktionen gaben dem Vorhaben etwas Schub, das 10 000 Euro als Finanzierungsbeitrag erbringen soll.

Doch ist Vorsitzender Thomas-Michael Becker noch nicht ganz glücklich über das Zögern der eigenen Mitglieder. "Viele der bisherigen Spender sind Nichtmitglieder", ließ Becker in der jüngsten Rundmail wissen: "Es ist also noch viel Potenzial bei den Mitgliedern vorhanden." Zwei Drittel des Ziels waren mit rund 6300 Euro am gestrigen Tag erreicht. Mut machte da Hermann-Josef Schwarz von der Volksbank, die zugleich Hauptsponsor ist. "Uns ist es bei der Crowd-Funding-Aktion besonders wichtig, dass die Vereine den Rückhalt bei ihren Mitgliedern und Freunden zeigen", erklärte Schwarz.