Überlingen, Konstanz, Meersburg Sommertheater Überlingen: Frist für Nix' Theaterangebot verstreicht

Der Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix offeriert für das Sommertheater 2018 am Spielort Überlingen eine Inszenierung von "Iphigenie auf Tauris". Daraus wird vermutlich nichts, weil auf Überlinger erst die Saison 2017 abgewartet werden soll. 2016 hatte Überlingen den städtischen Zuschuss auf 30 000 Euro halbiert, jetzt zog Nix nach und bot ein Gastspiel für 30 000 Euro.

Christoph Nix, Intendant des Theaters Konstanz, hält weiter um die Hand Überlingens an und offeriert für das Sommertheater 2018 eine Inszenierung von "Iphigenie auf Tauris". Er würde es für 30 000 Euro machen, sofern er Zusage bis heute, 24 Uhr, erhält. Diese Zusage wird es (noch) nicht geben, weil auf Überlinger Seite die Stadt und der Förderverein Sommertheater die Saison 2017 abwarten und auswerten möchten, bevor sie für 2018 eine Entscheidung fällen.

Wie sagte König Thoas noch gleich, als Iphigenie seinen Heiratsantrag ablehnte, nicht mit einem klaren Nein, aber in Ausflüchten formuliert? "Such‘ Ausflucht solcher Art nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu versagen; der andere hört von allem nur das Nein."

Bis Ende März dauere seine Geduld, teilte Christoph Nix bei der Vorstellung des neuen Spielplans in Konstanz am Dienstag mit: "Wir bieten die 'Iphigenie' sowohl der Stadt Überlingen als auch Meersburg an. Wer sich zuerst meldet, bekommt sie auch, meldet sich niemand, machen wir sie nicht." Auf Nachfrage präzisierte die Pressestelle des Theaters Konstanz, dass Nix am 14. Februar postalisch dem Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler ein Angebot für 2018 unterbreitet habe. Insgesamt zwölf Mal würde man in der Kapuzinerkirche eine Eigenproduktion des Stücks von Johann Wolfgang von Goethe aufführen, zu einer Abendgage von 2500 Euro, gesamt 30 000 Euro. Dieses Angebot zu einer "sehr geringen Gage" sei leistbar, wenn Technik, Licht und Bestuhlung von der Stadt Überlingen eingerichtet werden. Dani Behnke von der Pressestelle des Theaters: "Intendant Professor Dr.

Dr. Christoph Nix hat in seinem Schreiben an Oberbürgermeister Jan Zeitler bis Ende März 2017 um Rückmeldung gebeten, da das Theater längst schon in der Planungsphase für die Spielzeit 2017/18 ist. Bisher hat das Theater Konstanz keine Rückmeldung aus Überlingen erhalten." Mit dem Kulturamt Meersburg, so Behnke, seien bisher nur "Vorgespräche" geführt worden, es gebe noch kein konkretes Angebot, weil noch auf die Entscheidung aus Überlingen gewartet werde. Wobei die Meersburger Kulturamtsleiterin Christine Johner auf Nachfrage mitteilte: "Dem Kulturamt der Stadt Meersburg liegt kein solches Angebot vor, weder in schriftlicher noch in mündlicher Form."

Der Pressesprecher der Stadt Überlingen bestätigte, dass ein Angebot vorliege. Dieses wolle man mit dem Förderverein Sommertheater erörtern, dessen Hauptversammlung am kommenden Montag stattfindet. Diese Vorgehensweise, so der städtische Pressesprecher, entspreche dem Beschluss des Gemeinderats von Oktober 2016, "die Neukonzeption des Sommertheaters 2017 ff durch den Förderverein durchführen zu lassen".

Für den Förderverein nahm sich Oswald Burger der Sache an, in Vertretung für Vorsitzenden Thomas-Michael Becker, der auf einer Fernreise weilte. Burger machte Nix in einer Mail am 23. Februar deutlich, dass das Angebot zu früh komme. Der Verein könne erst nach der Saison 2017 über die Saison 2018 entscheiden. Für Nix hörte sich das wohl nach Ausflüchten an, und so mailte er an Burger, als habe König Thoas an Iphigenie geschrieben: "So verstehe ich deine Mail als eine Ablehnung."

Das Sommertheater

Das Sommertheater wurde 1985 in Meersburg gegründet, vor elf Jahren erfolgte der Umzug nach Überlingen. 2016 halbierte Überlingen den städtischen Zuschuss auf 30 000 Euro und beauftragte den Förderverein Sommertheater, ein Konzept auszuarbeiten, wie mit reduziertem Zuschuss gutes Theater geboten werden könne. Im Dezember kündigte die Stadt Überlingen dem Theater Konstanz, im Februar gab Intendant Christoph Nix bekannt, dass er sich "brüskiert" fühle. Nachdem Nix zu Gesprächen über eine Kooperation zum halbierten Budget zunächst nicht bereit war, vereinbarte der Verein für 2017 eine Kooperation mit Schauspieler Bernhard Stengele. Die weitere Zukunft ist noch offen.