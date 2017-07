Überlingen Sommertheater-Stück "Ella": Auf der Bühne gackern die Hühner

Hennen und ein Hahn fungieren als Statisten der Freiheit beim Überlinger Sommertheater-Stück "Ella", das am 14. Juli Premiere hat.

Da gackern ja die Hühner – und der Hahn kräht mehr als dreimal: Die tierischen Statisten für das Sommertheater-Solostück "Ella" gewöhnen sich seit gestern an ihre neue Umgebung in der Kapuzinerkirche, wo am Freitag, 14. Juli, mit dem Stück von Herbert Achternbusch die nächste Premiere auf dem Programm steht. Von Montag bis Mittwoch (17. bis 19. Juli) wird die ebenso amüsante wie nachdenkliche Geschichte mit Reinhard Böhm wiederholt: Als junger Mann erwacht Josef und erlebt die Rolle seiner eigenen Mutter, die im Käfig symbolisch eingesperrt von der Gesellschaft ausgesperrt und systematisch zerstört wird. Mehr Freiheit haben hier die Hühner, die dann rund um den Käfig des Josef scharren dürfen. Proben kann man mit ihnen schlecht. "Doch sie sind neugierig. Man kann sie mit Körnern nach vorne auf die Bühne locken", sagt Kerstin Krug von der Hofgemeinschaft Heggelbach, die zehn Stück Federvieh – einen Hahn und neun Hennen – anlieferte. Umso wichtiger ist Krug, dass sich ihre Tiere so wohl wie möglich fühlen. Organisator Simeon Blaesi hat einen Kofferraum voll Stroh angekarrt, damit es für die Hühner kuschelig ist.

"Sie müssen sagen, was die Tiere noch brauchen", betont Regisseur Bernhard Stengele und schaut fragend. Der Käfig wird noch einmal umgebaut, damit die Hühner nicht unten durchschlüpfen können. "Zum Schlafen brauchen sie noch eine Stange", sagt die Heggelbacherin, die Grünfutter, Körner und Wasser mitbringt. Die Freilauf gewohnten Hühner brauchen den Wechsel von Tag und Nacht. "Wir können das Licht in zehn Minuten herunterdimmen", erklärte Stengele. Krug: "30 Minuten Dämmerung wären besser."

Zwei Tage können sich die Tiere akklimatisieren. Dann dürfen sie raus aus dem großen Käfig ins Rampenlicht, bevor sie nach getaner Statistenarbeit wieder auf ihre Stange hüpfen können. Eine Hühnerbeauftragte hat der Verein mit Elisabeth Lohrer aus Sipplingen gefunden. Sie war schon zum gestrigen Empfang gekommen und wird täglich nach dem Rechten sehen. Ihr erstes Ei holte Lohrer gestern schon aus der Transportkiste, die weiteren Eier will sie zum Wohl des Sommertheaters verkaufen.