Überlingen Sommertheater: Musikalisches Mosaik mit Überlinger Anklängen

Überlingen – Es ist ein Novum für das Sommertheaters. Mit der letzten Premiere inszeniert das Then-Quartett mit Kai-Christian Moritz, Ulrich Pakusch, Philipp Reinheimer und Bernhard Stengele ein eigenständiges Projekt mit Unterstützung des Fördervereins. „Wenn es Nacht wird in Überlingen“ hat nicht nur, aber sehr viel mit Überlingen zu tun und alle Zutaten für ein furioses Saisonfinale. Musikalisch großartig sind die Männerquartette, spektakulär die Dramatik der Balladen und heiter die vielen kleinen Intermezzi, bei der auch mal ein frischer Felchen ausgenommen und gegrillt wird.

Kerzen brennen im Kirchenraum, Fackeln lodern hell und als Brandschutz sitzen zwei Feuerwehrmänner in der ersten Reihe. „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.“ Das Programm beginnt mit Gebetslitaneien und Gesängen der Mönche, rührt an die Grundfesten des Gemäuers, das durch die Projektionen einen hochgotischen Anstrich bekommt. Später bringen die beeindruckenden optischen Kompositionen von Kai-Christian Moritz Bewegung in die Szenerie. Die Geschichte nimmt Fahrt auf. Reformator Jan Hus hält eine anklagende Brandrede, während im Hintergrund schon die Flammen lodern. Unterdessen sind die Kämpfer der Kirche in ihren Kutten mit Klingelbeutel auf dem Weg zum Publikum. „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt“, tönt es durch den Raum: „Spenden für den heiligen Krieg.“ Der eine oder andere hat schon die Hand an der Geldbörse.

Grandios in Szene gesetzt ist Goethes Ballade vom „Erlkönig“. Gut, dass die Beklemmung durch viele amüsante Momente immer wieder aufgelöst wird. „Seegfrörne – wisst ihr, was des isch? Seegfrörne?“ fragt Bernhard Stengele im Dialekt in die Tiefe des Raumes. Die meisten wissen es. Auch, dass das letzte dieser Kältewellen 1963 dokumentiert wurde. Die wohl allerletzte, wie Stengele mit dem Hinweis auf die Klimaerwärmung betont. Dann folgt vor dem Hintergrund des Lenk-Standbildes der „Ritt über den Bodensee“ in all seiner mitreißenden Dramatik. Gut, dass Gustav Schwab etwas früher gelebt hat.

Herrlich die Inszenierung der tragischen Beziehung von Lies und Charly, die schon in der Neuzeit datiert. In der Philipp Reinheimer mit reizendem Augenaufschlag das junge Mädchen Lies mimt, während Kai-Christian Moritz als Stehgeiger „Charlie“ verzweifelt am fiktiven Efeu hängt. Elegant verschränken sie das Rätsel um die Überlinger Begebenheiten mit dem Konflikt der Capulets und Montagues in Romeo und Julia.

Ganz nebenbei wird das Publikum quasi Zeuge von zwei Uraufführungen. Zu Noten des Frühromantikers Conradin Kreutzer, die noch in der Leopold-Sophien-Bibliothek schlummerten, brachte das Quartett Ludwig Uhlands Dichtung „Nachts“ zum Klingen. Auf ein Gedicht von Eichendorff adaptierten die Musiker einen Choral des Kirchenmusikers Christian Lahusen. Ganz und gar nicht sakral dagegen das anzügliche Tavernenlied aus den Carmina Burana, bei dem es deftig zur Sache geht. Im vierstimmigen Männerquartett wirkt das melancholische „Kein schöner Land in dieser Zeit“ selbst für jene betörend, die derlei Liedgut sonst nicht viel abgewinnen können.

„Das war richtig toll“, freute sich Thomas Becker, Vorsitzender des Fördervereins, umso mehr, als die Auslastung der bisherigen Aufführungen die eigenen Zielvorgaben noch nicht ganz erfüllt hatten: „Doch das muss einfach noch wachsen.“ Einen Beitrag dazu kann diese Inszenierung sicher leisten. Fußgetrappel und Bravorufe geleiteten die vier Musiker zur Premierenfeier.

Das Finale

Eine kleine Verschnaufpause haben die vier Musiker während des Promenadenfestes. Doch ab Montag steht das Then-Quartett mit Kai-Christian Moritz, Ulrich Pakusch, Philipp Reinheimer und Bernhard Stengele mit dem Programm „Wenn es Nacht wird in Überlingen“ noch sechsmal auf der Bühne. Karten gibt es bei der Tourist-Information am Landungsplatz oder über den Online-Link unter www.sommertheater-ueberlingen.de (hpw)