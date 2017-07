Überlingen Sommertheater: Auftakt macht Lust auf mehr

Die 15. Spielzeit des Sommertheaters beginnt unter neuer Leitung. Das erste Stück "Wenn uns nur Liebe bleibt" erntet viel Beifall.

Es ist keine gewöhnliche Premiere: Dass bei halbiertem Zuschuss und dem nicht mehr beteiligten Stadttheater Konstanz das Überlinger Sommertheater überhaupt stattfinden würde, war letztes Jahr kaum mehr für möglich gehalten worden. Doch das Überlinger Sommertheater lebt weiter und definiert sich in der 15. Spielzeit neu: Es ist ein mutiges Konzept, es ist ein Experiment, eine Bewährungsprobe, eine selbstbestimmte und couragierte Entscheidung über die weitere Zukunft. Selbst die symbolisch letzte (Schiffs-) Verbindung nach Konstanz ist gekappt.

Es ist somit eine doppelte Premiere, auf und hinter der Bühne. Vor vollem Haus betritt Regisseur Bernhard Stengele die Bühne und wird mit viel Applaus empfangen – der gilt der Premiere hinter der Bühne. Auch als Schauspieler auf der Bühne erntet Stengele mit seinem Eröffnungsmonolog sogleich den zweiten donnernden Premierenapplaus des Abends: Ihn stört, dass "die AfD von hier ist und die Kulturförderung abgeschafft wird". Es geht ihm darum, eine Gegenhaltung einzunehmen, das Sommertheater soll für Weltoffenheit und Kulturoffenheit stehen. Über Einsteins Relativitätstheorie erklärt er die Abhängigkeit von Zeit und Raum, fragt, ob es Materie oder Energie ist und lässt im Milchstraßen-Schneesturm zwischen Stockach und Überlingen die Welt klein erscheinen: "Es geht um universelle Liebe und Energie, damit wir die Welt verbessern können."

Der amerikanische Sänger und Pianist Paul Amrod sowie der Erzähler, Trommler und Sänger Ouelgo Téné aus Burkina Faso sind die weiteren kosmopolitischen Protagonisten des Abends. Zusammen singen, erzählen, spielen, tanzen und rezitieren sie alles vom Sufi-Meister Rumi über Goethe, Schiller, Novalis, Brecht bis hin zu John Lennon, Konstantin Wecker und Jaques Brel. Wobei Schillers Ballade "Die Bürgschaft" sich zu einem der Höhepunkte des Abends entwickelt. Die Darstellung von Stärke und Kraft von Freundschaft und Treue gelingt Stengele mit atemberaubender Überzeugung, selten ist das Gedicht so stark und eindrucksvoll rezitiert worden. Das ist ganz große Oper in Überlingen!

Ähnlich herzergreifend und emotional entwickeln sich auch die Musikeinlagen mit Paul Amrod am Klavier: John Lennons "Imagine" oder "Gefrorenes Licht" von Konstantin Wecker machen in dem Kontext sprachlos, das gilt besonders auch für "Quand on na que l'amour/Wenn uns nur Liebe bleibt", jenes berühmte Chanson aus dem Bataclan und Titelgeber für die Aufführung.

Die Schlichtheit der ehemaligen Kapuzinerkirche reduziert die Aufführung auf das Wesentliche. Ein Teppich, ein paar Kästen Bier und das Instrument reichen als Bühnenbild, ähnlich dem vom "Kontrabass" in Noltes Theater: Zwei großartige Aufführungen in Überlingen mit ähnlichem Bühnenbild – so klein ist die Welt. Doch die wirkt in der ehemaligen Kapuzinerkirche riesig, die Tiefe des Raumes wird geschickt mit in die Inszenierung aufgenommen, Nähe und Weite im spielerischen Universum sind so zum Greifen nahe.

Ouelgo Téné läuft nach der Pause zur Höchstform auf, wenn er Grimms Märchen in der Art und Weise eines zentralafrikanischen Geschichtenerzählers mit Hilfe von Stengeles Simultanübersetzung erzählt: Mitreißend, spannend und herzerweichend komisch, das ist anspruchsvolle Kunst und schönstes Welttheater in sommerlicher Frische. Überlingen erlebt eine bis zur Zugabe meisterhafte Aufführung: Als fliegender Robert aus dem Struwwelpeter werden Stengele, Amrod und Téné mit stürmischem Applaus förmlich von der Bühne in die Welt getragen. Das ist das neue Überlinger Sommertheater, das Lust auf mehr macht.