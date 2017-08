Angelika Brackrock hantiert für ihr neues Objekt mit Vlies, handelsübliches Material aus dem Baumarkt, Meterware, flexibel, formbar und bemalbar. Gerne benutzt sie für ihre Objekte auch Pappe, Zeitungspapier oder vorgefertigte Versatzstücke wie Wattepads oder Eierschachteln. Aus einer Utensilienkiste kramt sie Draht, Schnüre, Klebestreifen. Ihr Arbeitstisch gleicht einer Werkbank. Scheren, Zangen, Tacker. An der Wand hängen einige fertige Objekte, die an fantastische Pflanzen erinnern, an Geschöpfe aus den Untiefen des Ozeans, Korallen, Algenstränge, florale Elemente, gigantisch vergrößerte Viren oder skurrile Lebensformen von fernen Planeten.

Das dreidimensionale Arbeiten in Form von Objektmontagen, das ist Angelika Brackrocks Reich. Dabei verfolgt sie ein Grundprinzip, das sich praktisch durch all ihre Arbeiten zieht: Reihung gleichartiger Elemente, serielle Anhäufung in fantasievollen Variation und letztendlich der Zusammenschluss aller Teile zu einer Gesamtkomposition, einem organisch erscheinenden Gebilde mit ausgeprägter Identität.

Dabei spielt auch die Bemalung eine große Rolle. Durch Farbe entrückt sie das teils banale Ausgangsmaterial seiner Alltäglichkeit, schafft eine andere Außenhaut, die in der Gesamtkomposition alle Einzelelemente zu einem großen Ganzen zusammenschließt.

Auch bei ihrem aktuellen Objekt benutzt sie Formen, die ihre Aufmerksamkeit erregt haben, Tripode aus Beton, wie sie an Gewässern zur Uferbefestigung verwendet werden. Auf dem Tisch liegen aus Pappe gefertigte Modelle, an den Enden und in der Mitte geben Löcher den Blick ins Innere frei. Faltet man alles auseinander, ergeben sich Schnittbögen für die einzelnen Elemente, die dann aus Vlies ausgeschnitten, bemalt und schließlich zu einem fertigen Tripod zusammengefügt werden. Die Einzelelemente werden dann zu einer Gruppe montiert. Weitere Objekte an den Wänden zeigen die Vielfalt der Möglichkeiten und die fast grenzenlose Fantasie von Angelika Brackrock.