Überlingen Skelett vom St.-Gallus-Friedhof: War es Märtyrerin Rosina vom Hermannsberg?

Der Heimatforscher Hermann Keller aus Lippertsreute hat einen Verdacht: Das Skelett vom St.-Gallus-Friedhof könnte eine besondere Identität haben. Die Schwester vom Hermannsberg wurde 1634 von Schweden misshandelt. Nach der Beisetzung in Überlingen gab es noch Streit um ihre Gebeine.

Hermann Keller kennt seine Heimat und deren Historie. Der emeritierte Lippertsreuter Lehrer und Geschichtsforscher kennt auch die Menschen – die Lebenden und die Toten. Bei seinen Recherchen sind ihm viele Lebensläufe und Schicksale begegnet, normale und außergewöhnliche. Deshalb staunte er nicht schlecht, als er am Morgen des 5. November den Lokalteil des SÜDKURIER aufschlug und von den überraschenden Entdeckungen und auf der Baustelle der evangelischen Auferstehungskirche an der Christophstraße las.



Nicht ganz überraschend war es, dass der Baggerfahrer dort auf die sterblichen Überreste der hier begrabenen Menschen stieß. Schließlich ist ein Friedhof des hier ab Mitte des 16. Jahrhunderts bestehenden Klosters St. Gallus in historischen Karten und in den Katastern eingetragen. Ebenso wie im Gebäude des angrenzenden Bekleidungshauses noch kleine Reste der ursprünglichen Kirche aufzufinden sind, wie die Archäologen wissen.

Doch bevor die aktuellen Grabungsarbeiten zur Erweiterung der Kirche und der Neugestaltung des künftigen Vorplatzes begannen, wusste niemand genau, wie tief die Gräber lagen und wo man auf deren Überreste stoßen würde. Dann wurde jedoch offensichtlich, dass frühere Bauarbeiter nicht ganz so sensibel mit der Geschichte umgegangen waren. Umso überraschter, ja begeisterter waren die hinzugezogenen Fachleute, wie gut erhalten eines der Skelette noch war. Bei genauerer Prüfung war den Experten schnell klar, dass es sich um die Übereste einer hier begrabenen Frau handelte. Besonders bemerkenswert war allerdings ein kleines Metallkreuz mit grüner Patina, das die wie zum Gebet gefalteten Hände noch fest im Griff hatten.

Ein weiteres, ähnliches Kreuz tauchte nebst anderen kleinen Schmuckstücken an anderer Stelle auf. Eine Entdeckung, die die Augen der jungen angehenden Archäologin Isabell Jasch zum Leuchten brachten.

Doch zurück zu Heimatkundler Hermann Keller. Als er beim Frühstück in Lippertsreute das Bild sah und die Geschichte las, begann er zu Grübeln. "War da nicht was? Mit einer außergewöhnlichen Bestattung bei dem mittelalterlichen Überlinger Kloster?" Es dauerte nicht lange, da hatte er seine Assoziationen freigelegt – wie die angehende Archäologin Isabell Jasch das nahezu vollständige Skelett einer mittelalterlichen Nonne.

Denn Keller kommt viel herum im Linzgau. Für die Touristiker macht er Führungen zu Sehenswürdigkeiten und weiß viel zu erzählen über Land und Leute – von gestern und heute. An diesem Morgen erinnerte er sich an die ungewöhnliche Geschichte, die Chronisten vom Hermannsberg dokumentiert haben. Wo seit 1360 eines der zahlreichen Beginen-Kloster des Bodenseeraums bestanden hatte, mit Frauen, die in christlicher, klosterähnlicher Gemeinschaft lebten, ohne ein Ordensgelübde abzulegen. Wozu sie später allerdings von der Kirche genötigt wurden. Ab 1406 war der Konvent daher den Überlinger Franziskanerinnen unterstellt. "Kirchlich war das Frauenkloster auf dem Hermannsberg allerdings von der Pfarrei Lippertsreute betreut", weiß Hermann Keller, "und die damals 14 Klosterfrauen hatten aufgrund ihrer handwerklichen Fähigkeiten einen ausgezeichneten Ruf.

" Sie pflegten aber auch Kranke der umliegenden Orte und ihr Klostergarten hatte in der Blütezeit geradezu Vorbildcharakter.

"Einen schweren Schlag", so heißt es bei Chronist Benvenut Stengele in der Linzgau-Geschichte, erhielt das Kloster allerdings während des Dreißigjährigen Krieges. Trotz der Abgeschiedenheit sei es, so der Pater in seinen Beiträgen von 1889 zur Geschichte des Linzgau, im Jahr 1634 von "räuberischen und sengenden Schwedenhorden" heimgesucht worden. Diese "rächten sich in der ganzen Umgebung für ihre schwere Schlappe, die sie durch den heldenhaften Widerstand der alten Reichsstadt erhielten und zogen mordend und brandschatzend durch das Salemer Tal", schreibt Stengele. Der Hermannsberg sei den Schweden nicht verborgen geblieben. Sie seien in das Klostergebäude eingebrochen, hätten die Kirche verwüstet und alles Wertvolle aufgeladen. Nachdem sie "dem Weine aus dem Klosterkeller zugesprochen" hatten, sollen sie nach diesen Ausführungen des Chronisten eine "regelrechte Hetzjagd auf die Schwestern" veranstaltet haben. Auch zu Gewalttätigkeiten, ja Vergewaltigungen sei es gekommen.

"Ganz besonders hatten sie es auf die bildhübsche Schwester Maria Rosina abgesehen", schreibt Benvenut Stengele in seinen Beiträgen, "die sie bei der Flucht in den Wald erwischten und sie so traktierten, daß Mitschwestern sie anderntags im Klostergarten liegend halbtot finden". Ein Bauer aus Großschönach habe die Verletzte auf einem Ochsenkarren zur Genesung nach Überlingen ins Kloster St. Gallus gebracht. Doch einige Tage später sei "Schwester Rosina den Schlägen und Wunden erlegen, die ihr die Schweden zufügten, weil sie sich gegen die Vergewaltigung zur Wehr setzte".

Als Märtyrerin sei sie dann zu Grabe getragen und auf dem Friedhof des St.-Gallus-Klosters beigesetzt worden. Doch auch dann hatte Rosina noch keine Ruhe. Denn um ihre Grablege gab es einen großen Streit. "Das Kloster Hermannsberg beanspruchte ihre leiblichen Überreste, doch Überlingen gab sie nicht heraus," schreibt Chronist Stengele. "Das Volk um das Kloster Hermannsberg, das die schöne Schwester vom Hermannsberg liebte, strömte zu ihrem Grab." Doch mit der Auflösung der Klosters St. Gallus 1804 wurde auch der Friedhof eingeebnet, der jetzt plötzlich wieder auftauchte.

Geschichte des Hermannsbergs

Die Ländereien des Hermannsbergs – "Mons S. Hermetis" oder später Hermannsperge – sind 1254 das erste Mal urkundlich erwähnt. Aus der Urkunde aus dem Jahre 1259 ist bekannt, dass zwei Höfe und eine Pfarrkirche auf dem Hermannsberg und die Burg Leonegg von den Grafen Berthold und Konrad von Heiligenberg, denen diese Besitzungen damals gehörten, gegen andere Güter des Klosters Reichenau eingetauscht wurden.

Der 5. März 1360 gilt als Gründungstag des damaligen Beginen-Klosters. Komtur Ulrich von Königsegg gestattete vier Klausnerinnen, sich auf dem Hermannsberg niederzulassen. Im Jahre 1401 nahmen die Schwestern die Regel des Dritten Ordens des Heiligen Franziskus an. Im Jahre 1409 kaufte die Klause zu Hermannsberg einen Hof zu Schönach von Hans von Homburg. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster 1633 von schwedischen Horden ausgeplündert und verwüstet. Im Jahre 1746 sprach man von einem "verarmten Klösterlein", im Jahre 1790 lebten hier laut Ämtertafel zwölf Schwestern. Der Reichsdeputationshauptschluss brachte den Deutschorden im Jahre 1803 in den Besitz des Klosters, das einst aus einem Ost- und einem Westflügel bestand, die durch eine Kirche verbunden waren, einige Jahre später – 1808 am 4. April wurde es aufgehoben. Im Jahre 1811 erfolgte der Abriss der Klosterkirche.

Das schöne, drei Stock hohe Klostergebäude, das zwei Flügel bildete, wurde später in eine Bierbrauerei umgewandelt. In Besitz der Gemeinde Hattenweiler wurde es unter anderem als Bauernhof genutzt, bis Kurt Hahn, der Begründer der Schule Schloss Salem, es 1925 erwarb. Zuerst zogen zwölf Salemer Kinder hier ein – im Jahre 1933 war die Höchstzahl von 55 Schülern erreicht. Im Jahre 1953 kehrte Hahn nach seiner Internierung in England zum Hermannsberg zurück, wo er am 14. Dezember 1974 starb.

Am 1. Juli 1976 erwarb der Verein Camphill-Dorfgemeinschaften das einstige Kloster mit den Gebäuden, die von der Schloss-Schule errichtet worden waren. Die Bewohner der Dorfgemeinschaft Hermannsberg, Freunde und Angehörigen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Bestand zu renovieren, und nutzen ihn bis heute. Sie verstehen es als Auftrag, die Kulturgeschichte zu bewahren. (hpw)