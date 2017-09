Überlingen Sie fiebert dem Fight entgegen: Die zwölfjährige Kristin ist leidenschaftliche Thai-Boxerin

Die Familie Schwer aus Überlingen hat sich dem Thai-Boxen verschrieben. Die Tochter kämpft, der Vater steht in der Ringecke, der Rest feuert sie vom Publikum aus an. Sie alle fiebern dem Samstagnachmittag entgegen. Dann steigt Kristin zum zehnten Mal in den Ring.

Es ist laut, einige schreien „Auf geht’s Kristin“, immer wieder ist ein lautes „Yeah“ zu hören. Dann durchbricht ein Gong das Treiben und es wird etwas ruhiger. Drei Personen springen in einer Ecke von außen auf den Boxring, einer davon nimmt die Kämpferin in Empfang, wedelt ihr Luft zu und gibt ununterbrochen Anweisungen. Die Kämpferin ist die zwölfjährige Kristin Schwer, der Mann mit dem Handtuch ihr Trainer Sebastian Harms-Mendez und der andere in der Ringecke ihr Vater Markus Schwer, der als sogenannter Cutman für die medizinische Versorgung dabei ist.

Es ist Thaiboxzeit in Überlingen, so wie am Samstag, 9. September, ab 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf, wenn es bei der Newcomer-Fightnight wieder rund geht. Mit dabei sein wird auch die ganze Familie Schwer. Die Zwölfjährige bereitet sich bereits seit Wochen auf ihren Kampf vor, sie wird um 17 Uhr als erste im Ring kämpfen. Selbst im Urlaub im August in Holland hat sie jeden Tag trainiert. „Ich bin viel mit dem Rad gefahren, bin täglich gelaufen und war auch ein paar Mal in einem Gym, um zu boxen“, erzählt sie und gibt zu: „Ansonsten war ich ein wenig faul.“

Dennoch freut sie sich auf ihren schon zehnten Kampf. Am Samstag soll der sechste Sieg her. „Ich trainiere mindestens drei Mal in der Woche“, erzählt sie weiter. „Und das seit fünf Jahren.“ Mit sechs wünschte sie sich einen Boxsack, wusste aber nicht genau, was sie damit anstellen sollte. Dann sagte sie zu ihrem Vater, dass sie trainieren wolle. Seitdem ist sie im Muay Thai Gym Mendez in Überlingen aktiv.

Sie blieb allerdings nicht die einzige der Familie, die im Gym am Andelshofer Weiher ein- und ausgeht. Ihre Mutter Carola trainiert dort hin und wieder und die beiden Schwestern ebenfalls. „Außerdem gehören die drei zu den verlässlichsten Helfern, die wir überhaupt haben“, betont Gym-Betreiber Sebastian Harms-Mendez. Ab Freitag werden sie bereits im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf sein und beim Aufbau und der Organisation der Newcomer-Fightnight helfen. Beim Kampf von Kristin Schwer am Samstag werden auch noch Opa und Oma Schwer nahe am Ring sitzen und mit anfeuern.

Und Papa Markus hat auch seine Aufgabe gefunden: Er ist Cutman. Während den Kämpfen kümmert er sich um Platzwunden, Schwellungen und Nasenbluten, damit der Kämpfer weitermachen kann. „Ich habe in der Ecke etwa 55 Sekunden Zeit, um den Sportler wieder fit zu machen“, bringt es Markus Schwer auf den Punkt.

Auch er kam erst durch seine Tochter zum Thaiboxen. Vorher war er bereits als Betreuer auf den Fußballplätzen im Einsatz. „Außerdem habe ich den großen Erste-Hilfe-Kurs absolviert“, erklärt er. „Allerdings ist mein Job nur sehr schwer theoretisch erlernbar.“ Seit etwas mehr als zwei Jahren macht er das neben seinem Beruf als Stuckateur professionell. Medizinisch steht er in ständigem Austausch mit Sportärzten und zahlreichen Kollegen der weltweit organisierten International Cutmen Association (ICA).

„Die ICA kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte“, erklärt er. „Wir sind etwa 80 Cutmen von Neuseeland bis Brasilien.“ Immer wieder werden professionelle Cutmen auch bei Boxkämpfen gebraucht. Markus Schwer hatte seinen ersten externen Einsatz bei der Fightnight in Konstanz im vergangenen Jahr, wurde aber auch schon für Box-Kämpfe vom Team Sauerland angefragt.

Mittlerweile ist er ein Glücksfall für das Muay Thai Gym Mendez. „Es ist ein Privileg, einen eigenen Cutman zu haben“, freut sich Sebastian Harms-Mendez. „Normalerweise muss man einen Cutman extra dazubuchen oder man macht das selbst.“ Dann passiert es nicht selten, dass Kämpfe vorzeitig abgebrochen werden müssen, weil es eine Platzwunde gibt. „Bei mir steht Hygiene an erster Stelle“, betont Markus Schwer. „Viele wischen den Ring mit dem gleichen Handtuch ab, mit dem sie nachher den Schweiß aus dem Gesicht wischen.“ Außerdem gäbe es immer wieder Betreuer, die auf Biegen und Brechen den Kämpfer weitermachen lassen wollen. „Wenn eine Verletzung schwerwiegend ist, muss man abbrechen“, betont er. „Da steht bei mir die Gesundheit der Kämpfer an erster Stelle.“

Auch Sebastian Harms-Mendez weiß, was er an Markus Schwer hat: „Er ist einfach mit Herz und Seele dabei und passt damit perfekt in unser Team.“ Außerdem hat er seinem Cutman auch schon einiges zu verdanken. „Ich habe im vergangenen Jahr meinen Weltmeister-Titel gewonnen, obwohl ich in der ersten Runde einen Cut bekommen habe“, erinnert sich Sebastian Harms-Mendez. „Markus hatte ihn den Rest des Kampfes unter Kontrolle, was nicht selbstverständlich ist.“

Newcomer-Fightnight

Am Samstag, 9. September, findet um 17 Uhr die Newcomer-Fightnight im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf statt. Einlass ist um 16 Uhr. Es stehen insgesamt zwölf Kämpfe auf dem Programm, bei denen sieben Kämpfer vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez im Ring stehen werden. Zudem wird es zwei Profi-Duelle geben, bei denen die sechsfache Amateur-Weltmeisterin Laura Torre und Profi-Europameister Dimitrios Sapanazidis aus Überlingen antreten werden. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.