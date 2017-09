Überlingen/Meersburg Seltenen Berufen fehlen die Azubis

Kleine Betriebe und teils unbekannte Berufe wie Orgelbauer und Segelmacher finden immer seltener Nachwuchs. Das liegt auch an einer ungünstigen Infrastruktur. Dennoch glauben die Handwerker daran, dass sich Qualität durchsetzt und ihre Berufe auch weiterhin bestehen bleiben.

Die ersten Töne erfüllen den Raum, ihre Augen leuchten. Friedlinde Engeser bedient mit Schwung die Kurbel der Drehorgel, die Melodie von "Ave Maria" ist unverkennbar. Die Kantate hat sie selbst für die 20 Tonstufen und 31 Pfeifen des Instrumentes arrangiert. Gemeinsam mit ihrem Mann Rafael Engeser leitet sie den Drehorgel-Betrieb Raffin in Überlingen, den ihr Vater, Josef Raffin, im Jahr 1960 gegründet hat. Zu Beginn noch im Bau von Kirchenorgeln tätig, hat sich der Betrieb seit 40 Jahren auf den Bau von Drehorgeln spezialisiert und zu einer renommierten Marke in der Branche etabliert.

Orgelbaumeister Raffin, der heute 85 Jahre alt ist, hat das Geschäft mittlerweile an Wolfgang Herr abgegeben, gelernter Schreinermeister Quereinsteiger in der Drehorgelmanufaktur. Er baut und stimmt die Orgeln, Friedlinde Engeser komponiert die Arrangements, Rafael Engeser macht die Buchhaltung und Mitarbeiterin Rosi Tomann kümmert sich um die Produktion der Musikbänder. Eine Betriebsstruktur, die immer seltener wird. 359 763 Auszubildende gab es 2016 in handwerklichen Berufen, in Industrie- und Handelsberufen waren es fast doppelt so viele. Kleine, besonders seltene Betriebe sterben aus und damit auch bestimmte Berufsbilder. Nur 14 Menschen traten 2016 eine Ausbildung zum Orgelmacher an.

Drehorgelbau Raffin muss sich fragen, wie es in zehn Jahren weitergehen wird. Dann wird Schreinermeister Herr in den Ruhestand gehen, von den 14 Enkelsöhnen der Familie hat keiner Interesse am Familienbetrieb. "Die studieren und werden Ingenieure und Wirtschaftsinformatiker", sagt Friedlinde Engeser.

Dass es immer weniger Drehorgelbauer gibt, ist nicht verwunderlich: Während das Instrument früher bei Straßenmusikern und Unterhaltern sehr beliebt war, ist es heute zu einem Liebhaber- und Sammlerstück geworden. Aber auch im Kirchenorgelbau stehen die Karten schlecht. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, die Einnahmen durch Kirchensteuer sinken, es gibt kein Geld für neue Orgeln – weniger Arbeitsplätze, geringes Einkommen. Für Friedlinde Engeser steht fest: wer Orgelbauer werden möchte, dem geht es nicht ums Geld. "Es geht um die Leidenschaft fürs Handwerk, um die Liebe zum Detail",sagt sie. Trotz der deutlichen Verschlechterung des Berufsbildes ist sie hoffnungsvoll gestimmt. Sie glaubt an eine Renaissance seltener Ausbildungsberufe. "Ich sehe einen Trend zurück zu Qualität und Tradition", sagt Engeser.

Auch Segelmacher Marc Pfeiffer glaubt daran, dass seltene Berufe weiterhin bestehen bleiben. Er leitet den Meersburger Familienbetrieb als Nachfolger seines Vaters. "Gute Segel sind nun mal eine Maßanfertigung", sagt er. Diese könnten nicht einfach industriell gefertigt werden und das würde auch wertgeschätzt. Weil Segelmachermeister und Gründer Alf Pfeiffer damals keinen Ausbildungsplatz fand, lernte er den Beruf auf dem zweiten Bildungsweg. "Damals bildete niemand aus, weil keiner sich Konkurrenz schaffen wollte", erzählt Pfeiffer. Das habe dazu geführt, dass es irgendwann nicht mehr genug Segelmacher gab. Deshalb wurde er nach fünf Jahren Berufserfahrung zur Prüfung zugelassen, konnte seinen Meister machen und den Betrieb eröffnen. Heute bildet er selbst aus. Hannah Hundenborn ist die fünfte Auszubildende in 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Die gelernte Bootsbauerin sah sich nach einer allergischen Reaktion gezwungen, einen anderen Beruf zu lernen, wollte jedoch im maritimen Bereich bleiben. Nach einem Praktikum war sie überzeugt von der Segelmacherei, nun ist sie im zweiten Lehrjahr. Für ihren Traumberuf muss sie jedoch weite Wege in Kauf nehmen: Die einzig Berufsschule für Segelmacher in Deutschland liegt in Travemünde.

Für Veronika Thanner von der Handwerkskammer Ulm ist die mangelnde Infrastruktur eines der Probleme, mit denen sich viele Berufe mittlerweile konfrontiert sehen. "Wird eine betriebs- und wohnortnahe Beschulung nicht mehr gewährleistet, wirkt sich das auf das Berufswahlverhalten und die Attraktivität eines Ausbildungsberufes aus", sagt sie. Wenn die Mindestschülerzahl von 16 mehrmals aufeinanderfolgend nicht erreicht wird, fällt ein Berufsschulstandort aufgrund von Unwirtschaftlichkeit weg. Berufe, die ohnehin von wenigen Auszubildenden ergriffen werden, werden durch die ungünstigen Konditionen noch seltener: ein Teufelskreis. Für die Handwerkskammer Ulm gelte es daher, den schmalen Grat zwischen Förderung seltener Berufe und der Wirtschaftlichkeit auszuloten. Thanner: "Das Handwerk hat ein Interesse daran, diese Auswirkungen einerseits möglichst gering zu halten, andererseits eine wirtschaftlich vernünftige Lösung zu finden."

Beliebte Ausbildungsberufe

Im Jahr 2016 haben 509 997 Jugendliche einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das waren 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie eine Erhebung des Statistischen Bundesamts ergibt, belegte der Beruf "Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel" mit 29 142 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erneut den Spitzenplatz. Es folgten "Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement", "Verkäufer/-in, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in" sowie "Industriekaufmann/-kauffrau". Etwa ein Viertel der neu abgeschlossenen Verträge konzentrierte sich auf diese fünf häufigsten Ausbildungsberufe. (ies)